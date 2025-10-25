La poesía mística centra el próximo taller en la biblioteca de Ferrol, con Alicia Louzao

La encargada de impartir el taller en la biblioteca utiliza el nombre de Alicia Louzao como pseudónimo Daniel Alexandre

La biblioteca municipal de Ferrol vuelve a responder al interés de los usuarios por los talleres de escritura y propone uno centrado en la poesía mística, que vendrá de la mano de la licenciada en Filología Hispánica e Inglesa, además de poeta, Alicia Louzao. Esta formación se desarrollará el próximo lunes 3 de noviembre, en dos turnos posibles (de mañana, de 11.00 a 12.30, o de 16.00 a 17.30) y las inscripciones se abrirán este martes 28 a las 10.00, en la página web del centro.

“Me especialicé, en la tesis doctoral, en los milagros del Barroco”, relata la profesora, aclarando que para esta tarea se remitió a “los primeros periódicos que recogían sucesos milagrosos y extraordinarios”, como por ejemplo “vírgenes que desaparecían... y todo eso tiene también un profundo trasfondo político y religioso”, a pesar de que en el taller se deje a un lado esta dimensión.

Esta faceta es la que dio a conocer Alicia Louzao a la encargada de la biblioteca, María Pena, que se interesó al instante por esta “temática preciosa”, según la poeta, que además aprecia cierta actualidad en los últimos tiempos, justo cuando “Rosalía va a sacar un disco precisamente basado en la mística”.

Actividad

A la hora de abordar el taller, que se dirige a cualquier tipo de público adulto interesado, se empezará por contextualizar el asunto central, explicando qué es esta clase de poesía y apuntando ejemplos de autoras como la abadesa alemana Hildegarda de Bingen o Margarita Porete, una “parisina que falleció en la hoguera quemada por un libro de mística que escribió en 1310”, señala, así como otros casos “propios del país como son San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Jesús”.

La teoría se unirá a la práctica a través de una serie de ejercicios creativos, como uno que partirá de la escucha del “Claro de luna” de Beethoven, ya que “es un nocturno y precisamente la mística sucede en la noche, el momento de oscuridad y de misterio en el que se encuentran los dos amados: la amada y el amado, Dios y el alma”.

En este punto reside la clave de un sinfín de interpretaciones de la propia temática, que en ocasiones “hace recurrir a herramientas del lenguaje erótico” y, debido a esta subjetividad, “la mística da tanto juego”.

Este taller es el primero que ofrece Alicia Louzao en Ferrol, aunque ya lo hizo antes en otros puntos y constantemente en sus aulas como profesora de Secundaria. En estas se esmera por despertar interés por la poesía, por lo que interpreta esta oportunidad dirigida a adultos como especialmente estimulante.