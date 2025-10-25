Ferrol se vuelca con el Océano de Julieta, la niña que tiene el síndrome de Rett

Un momento de la iniciativa solidaria de este sábado M.C.

Una multitud acudió este sábado 25 de octubre al local social de Esmelle para participar en la primera sesión vermú solidaria en favor de la asociación Mi princesa Rett, que está formando un océano de apoyo a Julieta, la niña ferrolana con síndrome de Rett, una enfermedad rara.

Su madre, Lucía García, lleva desde que conoció el diagnóstico de la niña volcándose no solo en dar visibilidad a este síndrome, sino también en la organización de iniciativas que contribuyan a la investigación y a los ensayos clínicos que se están realizando en el hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

El océano de Julieta celebra su primera sesión vermú solidaria en Esmelle para recaudar fondos Más información

Lucía y Julieta están recabando apoyos de los vecinos y vecinas de toda la comarca, como se pudo comprobar la parroquia esmudiense, en donde los niños y niñas fueron los verdaderos protagonistas, con actividades como hinchables y pintacaras. Los mayores, por su parte, pudieron disfrutar del talento musical de Susana Adalid y Zest. Para todos, niños y mayores, hubo pinchos y también se pusieron a la venta boletos para participar en los diferentes sorteos que se celebraron a lo largo del día, gracias a las donaciones de muchos comercios y empresas de la zona.

Treinta en toda Galicia

Alrededor de 30 familias gallegas conocen de primera mano el síndrome de Rett, un trastorno genético neurológico y de desarrollo que afecta a las capacidades motoras y del habla, siendo principalmente las mujeres quienes lo sufren al suponer una alteración del cromosoma X, que suele ser mortal en el caso de los varones.