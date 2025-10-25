El comité tilda de "decepcionante" la reunión con Navantia sobre la aplicación del convenio

El presidente del comité, Carlos Díaz, con la ministra de Trabajo el pasado 25 de septiembre Emilio Cortizas

La mayoría sindical (MAS y CIG) del comité de empresa de Navantia ha calificado este sábado de "decepcionante" la primera reunión de la comisión negociadora tras la aprobación en referéndum del preacuerdo de convenio colectivo para el periodo 2022-2029.

Además de considerar que "chega tarde" (se celebró ayer viernes), lamenta que no se haya fijado "ningunha data" para comenzar a aplicar el nuevo articulado "e, polo tanto, as melloras que este convenio achega ao persoal". En ese sentido, la parte social recuerda que salvo lo que se menciona expresamente en el texto, "o resto aplicarase a partir da sinatura do convenio (algo que está por determinar todavía, pues, además, es necesario el visto bueno de Hacienda), calquera atraso na sinatura supón perder melloras económicas e sociais, como o plus de especial responsabilidade, o valor das quendas, o abono das zornadas especiais dos GP1 e GP2 (técnicos superiores), licenzas, flexibilidade etc."

Según relata el comité, la dirección señaló que primero "hai que esperar a que Costes autorice a sinatura", a lo que los sindicatos responden si "lles quedou algo pendente de consultar con ese departamento?".

El plan con los pasos a seguir que se ha puesto sobre la mesa sería, por este orden, ir a las tablas salariales de los grupos GP1 y GP2, aplicar la flexibilidad horaria y las jornadas especiales para estos mismos colectivos, paso de GP3 y GP4 (operarios) en puestos de GP1 y GP2, promociones GP1 y GP2 de los años 2022 y 2023, promociones GP3 y GP4 del año 2024, reclasificación de mandos y supervisores, promociones GP1 y GP2 del ejercicio 2024, aplicación de turnos y puesta en marcha de la jornada autorregulada y, por último, promociones de 2025 para todos los grupos profesionales.

Además, apunta el comité, también se deberían atender las solicitudes de quienes quieran acogerse a una de las modalidades del plan de salidas, que se podría comenzar a hacer, según manifestó la dirección, a partir de la primera quincena del próximo mes de noviembre.

MAS y CIG reiteran su rechazo a "dilatar os tempos" y subrayan que cualquier demora "supón perder cartos e dereitos para as traballadoras e traballadores" y advierte que "faremos o necesario" para conseguir que se agilice la aplicación del convenio.