“The Opera Locos”, en el Jofre: ¿Quién dijo que una función de canto lírico no sería cómica?

La compañía Yllana, con sus 34 años de experiencia, presentará el espectáculo operístico “The Opera Locos”, una singular propuesta en la que se unen las obras más emblemáticas del género con otros estilos musicales, este sábado 25 a las 20.30 horas, en el teatro Jofre. La función constituye una experiencia novedosa ideal para acercar a nuevos espectadores a este mundo, que tradicionalmente se ha alejado de conceptos a los que se aproxima esta pieza como puede ser el humor.

Cinco voces líricas integran la excéntrica troupe de “The Opera Locos”, unos protagonistas que se disponen a ofrecer un recital con un repertorio formado por las creaciones de los más grandes compositores. Sin embargo, a lo largo de la representación, cada uno de los cantantes va revelando sus pasiones ocultas y anhelos, dando lugar así a una historia disparatada llena de situaciones inverosímiles, al menos para lo que se podría esperar de un recital operístico.

Equipo

Yllana crea y dirige el espectáculo a partir de una idea original que tuvieron, junto a Rami Eldar, los miembros de esta compañía: Juan Francisco Ramos, Marcos Ottone, David Ottone, Joseph O´Curneen y Fidel Fernández.

El grupo nace en 1991 como compañía de teatro de humor gestual, aunque actualmente su actividad está mucho más diversificada tanto dentro de las artes escénicas como del mundo audiovisual. A lo largo de su trayectoria, Yllana ha producido un total de 41 espectáculos, que fueron representados en más de 16.000 ocasiones, en 48 países diferentes, con alrededor de 6.000.000 de espectadores.

Además, por estas producciones ha sido reconocido con alrededor de 40 galardones, entre los que se encuentran algunos para “The Opera Locos”: en los premios Estruch, en los Max de las Artes Escénicas y en el Nit de les Guineuetes.