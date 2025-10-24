Servicios funerarios para sobrellevar momentos difíciles

El tanatorio Vilar do Colo presta servicio en Fene desde hace casi una década Cedida

Perder a un ser querido es lo suficientemente triste e importante para que el familiar tenga que estar atendiendo a todas las tramitaciones que conllevan los decesos. De ahí el papel que juegan los servicios funerarios y lo valioso que es poder dejar en manos de profesionales la carga que no son momentos de atender.

De espacios pequeños en los que atender en lo básico se ha pasado a grandes tanatorios diáfanos y con múltiples servicios. Algo que podría parecer irrelevante para esos momentos pero que, especialmente en una zona como Galicia, cobra relevancia, ya que despedir a los fallecidos es mucho más que eso, es casi un acto social en el que amigos, familiares o compañeros del muerto tienen la oportunidad de despedirlo, honrarlo y acompañar a sus seres queridos en ese duelo para hacérselo más llevadero, trasladando a un espacio común y neutro lo que en su día fueron esos grandes velatorios en los domicilios, cuando los difuntos se velaban en las casas.

Por eso los tanatorios han ido ampliando espacios, incluyendo salas más íntimas para los que quieren precisamente ese recogimiento, pero también disponiendo de habitáculos en los que, de la forma más cómoda posible, se puede acompañar al difunto y recibir las condolencias durante los momentos previos al entierro o retirada de las cenizas, pudiendo también descansar o tomar un refrigerio si se necesita.

Además de los tanatorios “de toda la vida”, los concellos de menor tamaño han incorporado estos servicios para que los municipios de la comarca puedan tener más próximos a sus casas esa atención completa.

Es el caso de servicios funerarios como el de Vilar do Colo, cuyo tanatorio abrió sus puertas hace casi diez años y desde entonces se han hecho un hueco en la prestación de servicios, especialmente en concellos como Ares, Mugardos o Fene.

Se cuente con seguro de decesos o no, una llamada al tanatorio basta para que el engranaje de toda la preparación de la despedida final se ponga en marcha, desde contactar con la aseguradora –se trabaja con todas y se puede elegir el tanatorio sea cual sea la compañía– a ofrecer los servicios de sala, cajas, urnas, esquelas, flores, atención religiosa o simplemente realizar la cremación si no se desea nada más que lo indispensable.

Como explica Rubén García, responsable del tanatorio Vilar do Colo, la mayoría de los clientes cuentan con seguro de decesos, que se hace cargo de en torno al 95% de lo que solicitan.

Quienes deban abonar la contratación del servicio, pueden optar desde lo más básico, una incineración sin velatorio –solo la cámara de cremación y la despedida– por un precio de unos 1.800 euros, hasta una cifra que irá aumentando progresivamente dependiendo de lo que se desee: esquelas, flores, cajas, todo con distintos precios según las categorías.

Aunque los tanatorios, al menos en la zona de Ferrolterra, ya permanecen cerrados por la noche, desde las 23.00 horas hasta las 8.00 horas, sí se mantienen los servicios funerarios las 24 horas del día, por lo que siempre se tendrá esa mano amiga para sobrellevar los momentos difíciles sin tener que estar atendiendo a trámites que no apetecen y son engorrosos.

En este sentido, García destaca que “nos adaptamos a lo que el cliente necesite, contando con horno crematorio propio y en el mismo lugar, por lo que el servicio es completo, solo una llamada pone en macha toda la tramitación, sin que tenga que molestarse el familiar o amigo”.