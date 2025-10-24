Reclamo turístico y la mejor vista de Ferrol: la segunda torre de San Julián se terminará en meses

Hasta la entrada de la ría se ve desde la torre de San Julián Emilio Cortizas

Ya lo había deslizado el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, cuando el pasado mes de abril asistió orgulloso a la inauguración de la iglesia de Dolores y lo confirmó este viernes el obispo de la Diócesis, Fernando García Cadiñanos: el patrimonio arquitectónico y artístico con el que cuenta Ferrol está llamado a convertirse en uno de los mayores atractivos turísticos de la ciudad.

Ambos, junto al alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y la delegada de la Xunta de Galicia en la ciudad, Martina Aneiros, así como la concejala de Seguridade, Pamen Pieltain, pudieron ponerse los cascos de obra y acceder al andamiaje que conduce a la que quizás es la vista más completa de los barrios de A Magdalena y Ferrol Vello: desde lo alto de la torre sur de San Julián, la del campanario.

Será el primer trimestre de 2026 cuando rematen unos trabajos que, si bien no fueron tan urgentes como los que se practicaron en la otra estructura en 2023, con un severo riesgo de caída, también han ido revelando daños en la cantería que supusieron todo un reto para los arquitectos y los expertos en patrimonio.

Transformando la ciudad

"Era unha obra importante", valoró López Campos, sosteniendo que "tiña sentido que despois de acometer a outra obra en 2023 continuáramos con esta actuación que pon en valor unha das grandes xoias do patrimonio arquitectónico de Ferrol, ademais tendo en conta a dinámica que está collendo esta cidade con proxectos de gran envergadura que están transformando a súa fisionomía urbana".

Un instante de la visita de la comitiva a lo alto de la torre Emilio Cortizas

El conselleiro recordó que la Xunta suma una inversión cercana a los 800.000 euros entre el arreglo de las dos torres, suponiendo esta una inyección de 318.000 euros y la anterior 450.000. Si en la primera el daño más grave era estructural a causa de las filtraciones, en este caso fue la cantería y su deterioro la que centró la rehabilitación.

En este tramo final de los trabajos, precisa la Consellería, se llevarán a cabo tareas de impermeabilización en las fachadas, se restaurarán las escaleras y se renovará la instalación eléctrica. Además, recordó López Campos que en paralelo se está empezando otro proyecto de rehabilitación en la iglesia de Dolores, donde la Xunta acomete una nueva fase de limpieza y pintado en la que invierten unos 60.000 euros.

"Tanto Dolores como a concatedral quedarán en perfecto estado de revista", concluyó el responsable de Cultura, una afirmación que remachó Rey Varela, reseñando que la puesta en valor de San Julián va en sintonía con el ambicioso proyecto de "Abrir Ferrol al Mar" que está en marcha y tendrá precisamente en esa zona un impacto visual y urbanístico enorme. "Todos temos que traballar conxuntamente porque esta cidade recupere o seu esplendor: recuperar a historia e poñela a disposición das xeracións que veñen detrás", apuntó.

Valor turístico

No quiso olvidarse el regidor de que el Santuario de las Angustias fue otro de los templos que se han rehabilitado en estos años con el impulso del Gobierno gallego, con lo que Ferrol está velando por el cuidado de "tres monumentos excepcionais que forman parte do catálogo de bens patrimoniais". Y lo está haciendo, incidió el obispo, siguiendo con una "hoja de ruta de la Diócesis".

El dique de la Campana es otro de los puntos de interés que se ven como nunca Emilio Cortizas

"San Julián es para nosotros el edificio más emblemático de la ciudad", apostilló García Cadiñanos, feliz de visibilizar los proyectos que se están acometiendo y avanzando su deseo de que "la concatedral pudiese introducirse en estas dinámicas de revalorización del turismo y contribuir a que la ciudad pueda ser un punto de llegada y de estancia para que se pueda dinamizar económicamente a la vez que se conoce culturalmente".

Entre esos valores turísticos, además de la audioguía que ya funciona en la concatedral y del deseo de habilitar una zona museística en su interior, el obispo admitió que la idea es que "en una tercera o cuarta fase nos gustaría que las torres pudiesen ser un elemento visitable y que desde ahí se pudiesen también conocer mejor las entrañas del templo, lo que significó la Ilustración y la presencia de esta iglesia en nuestra ciudad".