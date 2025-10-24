Nuevo ciberataque a la web municipal de Ferrol por parte del grupo hacker NoName57

Captura de la web del Concello caída durante el ataque J.G.

La web municipal del Concello de Ferrol sufrió esta mañana un ataque DDoS – Distributed Denial of Service o denegación del servicio distributivo– por parte del grupo hacker prorruso NoName57. Se trató de una acción coordinada que afectó no solo al dominio ferrolano, sino también a otros organismos como el Ministerio de Política Territorial, las Diputaciones de Albacete, Cáceres y Valencia o la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.

Así, el aviso de esta situación llegó por parte de las redes sociales de la compañía Hackmanac, que realiza un seguimiento a nivel global de ciberataques, recogiendo además el manifiesto del grupo –supuestamente desmantelado en un operativo internacional el pasado mes de julio, pero que por su estructura parece seguir operativo–, donde señala que se han tomado como objetivo webs de administraciones españolas por su apoyo a Ukrania. De este modo, fuentes municipales confirmaron la incidencia, que a las 12.45 ya estaba resuelta, apuntando que se trataba de un ataque “leve” que tan solo “saturó” la web.

Cabe señalar, a este respecto, que esta es la segunda acción de este colectivo “hacktivista” al dominio ferrolano, siendo el anterior el pasado 1 de abril como parte de su operación #OpSpain. Asimismo, esta modalidad de ciberofensiva no busca robar datos o secuestrar sistemas informáticos, sino saturar el sistema mediante una avalancha de peticiones de acceso a la página, saturándola hasta hacerla inoperativa temporalmente.