Navantia convocará en breve otras 100 plazas para el astillero de Ferrol

Momento de la botadura de la F-111 el pasado 11 de diciembre Daniel Alexandre

Navantia comenzará en breve el proceso de selección para incorporar a un centenar de trabajadores en el astillero ferrolano. La próxima semana se reunirá la Comisión de Emprego de la factoría local para definir los perfiles necesarios para incorporar. En estos momentos está en marcha la contratación de 66 personas, incluidas en el segundo ciclo del presente año.

El comité de empresa explica que, tras la ratificación del preacuerdo de convenio la semana pasada y contemplando "a xubilación parcial daqueles que queiran acollerse a ela", el astillero necesita "urxentemente pór en marcha os novos procesos para poder afrontar os novos retos que temos por diante", en referencia a la Fábrica Digital de Bloques, que comenzará a producir en los primeros meses del año que viene, o el Centro de Excelencia del Gemelo Digital, cuya obra civil ya está concluida. "Consideramos que estas 100 prazas", añade la parte social, "son fundamentais para atender as necesidades de carga de traballo actuais e futuras deste estaleiro e para manter o compromiso co emprego na comarca".

Para el comité, el anuncio de esta nueva convocatoria "é unha gran noticia, xa que levamos tempo reclamando prazas de nova incorporación a conta dos 1.500 empregos que nos prometeu o presidente do Goberno e ás que haberá que sumar as que se xerarán coas xubilacións parciais". Además, avanza que estos puestos de trabajo serán "o principio doutros moitos".