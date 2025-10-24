Médicos internistas y neumólogos se reúnen en Ferrol convirtiendo a la ciudad en capital sanitaria de Galicia

Interior del Camión del Sueño ubicado en Armas Emilio Cortizas

Ferrol se convierte este sábado en capital gallega de la Medicina Interna y de las enfermedades respiratorias al acoger dos eventos con profesionales llegados de toda Galicia, pero también desde otras comunidades y Portugal, recibiendo sendas citas el respaldo del Área Sanitaria.

Por un lado, la sede de Afundación acogía este viernes la inauguración de la LII Reunión Anual de la Sociedade Galega de Patoloxía Respiratoria (Sogapar) y la XXXVI Reunión Galaico-Duriense congregando a más de 120 profesionales, siendo el alcalde ferrolano, José Manuel Rey Varela, quien dio el pistoletazo de salida y cuyo programa de ponencias se prolonga hasta este sábado en la misma sede.

En paralelo, casi un centenar de especialistas en Medicina Interna, entre residentes y tutores, arrancaban en el salón de actos del Hospital Naval del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) la sesión inicial de la XXII Reunión de Internistas Noveis que se celebra promovida por la Sociedade Galega de Medicina Interna.

Las internistas ferrolanas Elena Fernández y Tamara Caínzos destacan que se trata de un encuentro del que los organizadores se sienten “especialmente orgullosos e que está moi consolidado”, teniendo como objetivo “ser un ámbito de aprendizaxe e intercambio de coñecementos para abordar en conxunto cuestións específicas relacionadas con la formación”, entre otros temas.

La cita comenzó con la discusión de casos clínicos cerrados planteados por cuatro internistas noveles de diferentes centros y sigue este sábado, planteando por la mañana talleres prácticos en una instalación estrella, como es la cámara hiperbárica que Ferrol tiene como referencia gallega, y también sobre capilaroscopia ungueal, entre otros.

Diagnóstico de sueño

De la mano de la Sociedad Española de Patología Respiratoria (Separ) en el marco de la reunión de la Sogapar, llegó este viernes a la ciudad un Camión del Sueño que todavía puede visitarse en esta jornada de sábado, de 10.00 a 14.00 horas, para recibir un diagnóstico gratuito sobre un posible trastorno del sueño.

“Sleep on the road” es el nombre de la campaña que pretende sensibilizar sobre el infradiagnóstico de este tipo de patologías que podrían sufrir dos millones de personas en España.