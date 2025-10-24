Las floristerías viven días de intenso trabajo de cara a la jornada de Difuntos

Los arreglos florales y los encargos de ejemplares requieren anticipación Emilio Cortizas

Atrás quedaron los días en que se compraban o recogían unas flores y cada persona montaba su propio adorno floral para dedicárselo a su familiar o amigo que reposa en un camposanto.

Sí continúan las limpiezas de los nichos o túmulos en estos días previos para que en breve –el próximo fin de semana se conmemoran Todos los santos y Difuntos–, en las fechas en las que los cementerios reciben al mayor número de visitantes, los espacios de reposo puedan lucir con su mejor cara, y cómo no, con sus mejores adornos florales.

Es por eso que las floristerías viven “su agosto” en pleno otoño, ya que son las fechas de mayor venta a lo largo del año, seguidas del Día de la Madre o del Padre y también del de los enamorados.

Así lo confirma Gloria, desde Missflores, que apunta que una previsión mínima de 15 días es necesaria para encargar un pedido si se quiere algo especial y concreto. No por el trabajo que puedan tener las floristerías, que es mucho, sino también porque las distribuidoras pueden no contar con la flor concreta que se desee en ese momento justo.

Con unos 50 euros de presupuesto se puede contar con un adorno floral en jardinera para rendir un homenaje a los difuntos, pero todo depende del tamaño que se desee, del tipo de flor o de la cantidad.

El clavel y el crisantemo son las flores asociadas con estas fechas, pero cada vez son más, refieren desde esta floristería, que tienen otras ideas claras y prefieren que se luzcan otras especies alejadas del “tópico” de flores de cementerio o de difuntos.

En cuanto a colores, el blanco ha dejado paso a los rosas, aunque depende mucho de la zona, y si en unos lugares el amarillo no se quiere ni ver, en otras no se vende el rosa de ninguna manera. Como para todo, en gustos no hay nada escrito y también las tradiciones influyen.

Poca planta –los negocios se resienten con la venta en los supermercados–, algunos centros y muchas jardineras son las que se venden estos días en las floristerías de la zona, algunas tan próximas a los grandes cementerios que no dan abasto ya desde hace bastantes días.