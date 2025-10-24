Mi cuenta

Homenaje

La nieta de Ángela Ruiz Robles participa, en el Campus de Ferrol, en el 50 aniversario de su defunción

Este martes tendrá lugar una mesa redonda en la biblioteca que lleva el nombre de la maestra, escritora e inventora

Redacción
24/10/2025 18:55

La Universidade da Coruña conmemora este martes 28 el 50 aniversario del fallecimiento de la maestra, escritora e inventora Ángela Ruiz Robles precisamente en la biblioteca que la honra con su nombre. Este espacio, situado en el Edificio de Apoio ao Estudo del Campus Industrial , acogerá una mesa redonda, a partir de las 18.30 horas, con cuatro mujeres protagonistas.

María Luisa Souto Grandal, la nieta de la homenajeada, docente en la ESO, participará en la conversación junto a las investigadoras de la UDC María Jesús Fuentes Silveira, del grupo de Investigación no Ensino das Ciencias e das Matemáticas, y Noelia Sánchez Maroño, del Laboratorio de Investigación e Desenvolvemento en Intelixencia Artificial, moderadas por la subdirectora de la Oficina de Igualdade de Xénero, María José Abad.

Esta figura se popularizó por haber sido la precursora del libro electrónico, con la invención de su “Enciclopedia Mecánica”, que a día de hoy se exhibe en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de A Coruña.

Además de la biblioteca de la EPEF, que empezó a llamarse Ángela Ruiz Robles en 2019 y que ahora alberga el edificio conocido como aulario, al lado de la EUDI del Campus Industrial también se luce un mural colaborativo en su honor.

