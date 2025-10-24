Mi cuenta

La AXF analiza nuevas vías de colaboración con la Xunta en Ferrol

La delegada recibió a la entidad este viernes para tomar nota de las necesidades que las personas sordas tienen en Ferrolterra

Redacción
24/10/2025 23:19
Aneiros junto a tres integrantes de la AXF
Aneiros junto a tres integrantes de la AXF
Cedida

La delegada de la Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros, recibió este viernes a una comitiva de la Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra (AXF) encabezada por su presidenta, Teresa Gallo, para compartir una jornada de trabajo encaminada a conocer los proyectos que está desarrollando la entidad. 

El encuentro forma parte de la ronda de contactos que la responsable autonómica mantiene para recibir de primera mano las demandas del tejido asociativo de la comarca, analizando asimismo nuevas vías de colaboración con una asociación que, en este caso, lleva más de un lustro trabajando para defender los derechos de las personas con diversidad auditiva, abogando por la eliminación de barreras y la inclusión. 

Con todo, la actividad en la AXF está siendo frenética en los últimos días. Sin ir más lejos, el jueves participaron en la jornada promovida por la ASCM sobre moda inclusiva en el Campus Industrial y días antes acudieron al colegio Mercedarias de Ferrol para compartir con el alumnado “un pouquiño da cultura xorda”, explicaron. 

