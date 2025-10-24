La Audiencia Provincial acogerá la próxima semana tres juicios distintos contra un mismo ladrón

Dos de los juicios se celebrarán el lunes 27 y el tercero el jueves 30 AEC

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña acogerá la próxima semana tres juicios diferentes contra un mismo ladrón. Dos de las vistas, según informó la Fiscalía, se celebrarán de forma sucesiva el lunes, día 27 –a las 09.45 y a las 11.00 horas–, mientras que la tercera tendrá lugar a las diez de la mañana del jueves 30.

Tal y como recogen los escritos de calificación, el hombre, nacido en 1975, cuenta con antecedentes penales por delitos similares, con cerca de una decena de condenas en firme entre los años 2016 y 2019 por los Juzgados de Ferrol, Vigo y Pontevedra. Los hechos que abordará el organismo provincial, de este modo, responden a una oleada de robos registrada entre septiembre y diciembre del pasado 2023.

Siguiendo el orden cronológico de los delitos –y también de las vistas–, el primero tuvo lugar sobre las 14.15 horas del 3 de septiembre del mencionado ejercicio, cuando el acusado entró a robar en una vivienda unifamiliar de Ferrol, siendo sorprendido poco después por la dueña de la misma, que estaba en el interior. Antes de escapar a la carrera, el hombre logró sustraer varias joyas y piezas de bisutería, así como un destornillador y un cuchillo de cocina, todo ello valorado en 76,4 euros. Buena parte de los efectos sustraídos no pudieron ser recuperados.

El segundo incidente que será juzgado aconteció apenas cuatro días más tarde, el 7 de septiembre a las 21.43 horas. En esta ocasión, el enjuiciado entró en las instalaciones del Hotel Odeón, en el polígono de A Gándara, y tras encontrar la recepción desierta accedió al despacho del gerente. Una vez allí, logró abrir un cajón con la ayuda de un instrumento puntiagudo, sustrayendo dos tarjetas de crédito. Tras fracasar en su intento de sacar 500 euros de un cajero automático, dado que desconocía la clave de seguridad, el hombre realizó diversas compras en días sucesivos en establecimientos de la zona.

El tercer delito, que tuvo lugar el 11 de diciembre a las diez de la mañana, ni siquiera llegó a consumarse. Según el escrito judicial, el acusado saltó el cierre perimetral de la iglesia de Santa Icía de Trasancos y logró acceder a su interior por la parte trasera tras romper un ventanal, sin percatarse de que se había activado la alarma de seguridad. De este modo, el varón fue sorprendido por agentes de la Policía Nacional mientras “revolvía” el interior del templo ferrolano buscando algo de valor.

Así, la Fiscalía solicita una pena de cuatro años y seis meses de prisión por el primero de los delitos –además de abonar 50 euros a la afectada–; nueve años por el segundo –seis por el robo y tres por estafa al tratar de usar las tarjetas–; y un año y ocho meses por el tercero, al que se sumarán los costes del ventanal destrozado. Dado el historial del hombre a mayores de los tres robos con fuerza que se juzgarán, en todos los casos se aplicará el agravante de reincidencia.