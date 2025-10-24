La adjudicación de las obras de la pista polideportiva de A Cabana se anunciará el lunes

Instantánea tomada tras la reunión del alcalde y el edil con la directiva de la entidad vecinal Emilio Cortizas

Siguiendo el calendario de actuaciones y encuentros del plan de barrios, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, y el concejal de Obras e Servizos, José Tomé, se reunieron esta mañana con la directiva de la Asociación de Vecinos de A Cabana para abordar las intervenciones realizadas en la parroquia entre los días 13 y 17 de octubre. Así, aprovechando la ocasión, el regidor trasladó a los representantes que las obras del proyecto de renovación de la pista polideportiva, licitadas en agosto y presupuestadas en 96.744 euros, serán adjudicadas el próximo lunes, en el marco de la Xunta de Goberno Local.

En cuanto a las labores realizadas en la zona, Rey Varela detalló que, a lo largo de la mencionada semana, se acometieron 19 actuaciones de reparación y mantenimiento en las instalaciones eléctricas del área –cuadros energéticos, líneas de suministro y farolas–. Asimismo, el servicio de conservación de parques infantiles y biosaludables efectuó varias reparaciones menores, mientras que Parques e Xardíns segó y saneó un total de 8.500 metros cuadrados en zonas verdes de la parroquia, además de arreglar unos 60 barrotes de madera e instalar dos nuevas papeleras en el CIS.

Por su parte, la adjudicataria de la limpieza de viales y recogida de residuos realizó labores de desbroce y chapeo en el entorno del local social de la AVV y en los lugares de O Pilar y A Barca. De igual modo, se procedió al adecentamiento de los lavaderos municipales y de los colectores de basura.