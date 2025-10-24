Ferrol es la ciudad con mayor diferencia entre sexos en salario por hora

Imagen de archivo de una camarera Europa Press

Ferrol es la ciudad de Galicia en la que la diferencia entre sexos en el salario bruto por hora es más amplia. Según el informe publicado ayer por el Instituto Galego de Estatística (IGE), basado en el seguimiento de las vidas laborales aportadas por la Seguridad Social, en la urbe naval los hombres perciben, de mediana (un concepto más fiable que la media a nivel estadístico), nueve euros por hora, por los 7,8 de las mujeres. En ningún otro de los grandes núcleos de población de la comunidad autónoma hay una brecha tan pronunciada. Los que más se le acercan son A Coruña, con un euro de diferencia (nueve y ocho, respectivamente) y Vigo, también con esa distancia (9,1 y 8,1), seguido de Ourense (ocho y 7,3) y Santiago (9,1 y 8,5). La más igualitaria es Pontevedra, con apenas 30 céntimos de diferencia entre el salario mediano por hora de los hombres (8,8) y de las mujeres (8,5). La brecha en Ferrol es incluso más acusada que en el conjunto de Galicia, donde hay 1,1 euros en la retribución por sexos, si bien aquí la cantidad percibida es más baja en ambos casos: 8,3 euros ellos y 7,2 euros ellas.

Así, pues, el dinamismo de la economía local que se refleja en una disminución del número de demandantes de empleo y en un incremento, más moderado, de los salarios esconde otra realidad que confirma que la desigualdad de género está lejos de neutralizarse. Si se tiene en cuenta la media en lugar de la mediana, la ciudad sale mejor parada en el conjunto de la Galicia urbana: hay 1,3 euros de diferencia, más que la mediana, pero hay otras, como A Coruña, que están peor, pues son dos euros (12,4 los hombres y 10,4 las mujeres) de diferencia. En Santiago es uno y medio (11,8 por 10,3), pero en el resto de los grandes concellos la desventaja es menor.

La explotación de la muestra continua de las vidas laborales ofrece también otros datos más genéricos o segregados por grupos de edad. De este modo, el salario bruto anual de un vecino o vecina de Ferrol es el segundo más bajo de las siete ciudades gallegas. Son 22.155 euros de media, solo por delante de Lugo, donde está ligeramente por encima de los 21.000. En el resto oscila entre los 22.420 de Ourense y los más de 25.000 de coruñeses –25.468 euros– y compostelanos –25.397–.

Las pensiones más altas... y las más desiguales también La situación de la retribución bruta por hora en Ferrol contrasta con la mediana del importe de las pensiones contributivas, indicador en el que la ciudad naval es la que presenta una cantidad más alta. Así, la prestación por jubilación en la urbe asciende a 1.625 euros en el caso de los hombres, por los 1.028 en el de las mujeres. Hay, por lo tanto, cerca de 600 euros de diferencia –596 exactamente–. Con todo, no hay en el resto de los grandes núcleos de Galicia una pensión femenina que supere a la de Ferrol: solo A Coruña, con 1.009 euros, se le acerca, aunque en ese caso la brecha de género está por debajo de los 500 euros, ya que los hombres cobran 1.503. En el resto, esta distancia es menor. En Vigo también supera la barrera de los 500 euros, pero en las otras cuatro no llega a los 400. Son 395 euros de diferencia en Pontevedra, 385 en Santiago, 323 en Lugo y 304 en Ourense, la ciudad con la brecha menos pronunciada de las siete.

Otra de las realidades que constata el informe es la evolución positiva de los salarios en términos generales. En este caso, y computando todos los sueldos, tanto de mujeres como de hombres en alta por cuenta ajena, Ferrol se encuentra en la mitad de la tabla, con 8,4 euros brutos la hora de mediana: en A Coruña es de 8,5, en Vigo de 8,6, en Pontevedra de 8,7 y en Santiago, de 8,8. Peor están Lugo, con 7,6, y Ourense, con 7,7. Hace siete años, en 2016, en Ferrol el sueldo estaba en 7,1 euros, por lo que en siete años se incrementó en 1,3 euros. Donde más subieron fue en Santiago y en Pontevedra, con 1,5 euros de aumento en ese mismo periodo.

Por otra parte, Ferrol es la ciudad en la que el salario bruto por hora experimenta una mayor caída entre la franja de edad que va desde los 45 a los 55 años a la última que se analiza, de más de 55 años. La mediana del primer grupo se encuentra en los 9,2 euros, que son 70 céntimos menos que los que perciben los mayores (8,5 euros). En otros dos grandes municipios se da también ese descenso, aunque de un modo más moderado: 0,4 en Vigo, donde se pasa de los 9,4 euros a los 9, y 0,1 en Pontevedra (de 9,1 a 9 euros). En los otros cuatro, a mayor edad, más salario: 1,2 euros en Ourense; 0,6 en Lugo; 0,3 en A Coruña y 0,1 en Santiago. Es justamente en la capital de Galicia donde la retribución por hora es más alta en la última franja, con 9,6 euros, es decir, más de un euro con respecto a Ferrol (1,1). Esta situación provoca que la ciudad naval tenga, junto con Lugo, el precio de la hora más bajo de las ciudades (8,5 euros).