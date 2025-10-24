El trote hasta el Olimpo de Platero y Babieca

Carlos animando al Baxi junto a su mujer, Maribel, y a su familia del Uni Cedida

Querido Carlos:

Nos has dejado huérfanas y huérfanos. Sin tu narrativa y tus conversaciones, tu sabiduría del baloncesto y, en especial, sin tu amor y tu presencia. ¡Cuánto te echamos de menos, amigo Carlos! Eras una persona entrañable, con tu humor tan peculiar... “¡Platero! ¡Babieca!”, decías en voz alta cuando el arbitraje no te parecía justo. Qué manera tan comedida de expresar lo qué era incorrecto, con tanta educación.

Son muchas las personas que preguntaban por ti cuando dejaste de venir a los últimos encuentros. “¿Y Platero, no viene?”. Así que, como nos producía tanta tristeza ver tu asiento vacío, lo llenamos de fotos, de amor.

Nos consta que luchaste como lo hace tu equipo, las “nachas del Uni Ferrol”, porque nuestra esencia es así: no rendirse hasta el último aliento, con humildad y trabajo. Qué feliz estabas con el nuevo equipo y con la Copa Galicia. Quién nos iba a decir que era nuestro último partido...

Eres el rey de nuestros corazones y, como tal, recibiste honores. La bandera de nuestro club te arropará hasta que volvamos a juntarnos. Pero mientras: ¿quién te verá disfrutando de Fernando Martín, Petrović o Kobe Bryant en esa liga que solamente los privilegiados pueden ver? Y tú ya estás en ese balcón VIP de los Dioses del Olimpo.

Disfruta de tu aurora boreal, nos dice Maribel que te fuiste a verla. Mientras tanto, seguiremos arropando a tu familia porque cuando queremos, queremos bien y bonito.

¡Hasta pronto querido Carlos! Presidente de Honor a Título Póstumo de los Reyes y los Plateros. Todo nuestro amor y admiración:

Tus amigos de la Peña Rey Platero. ¡Opa BAXI Ferrol!