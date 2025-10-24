El PSOE exige al Concello que ejecute los proyectos heredados de los parques caninos de Ferrol

El edil lamentó la demora en el cambio de ubicación del parque de Canido Emilio Cortizas

El grupo municipal socialista exigió esta semana al gobierno local de Ferrol que ejecute los proyectos heredados del anterior mandato, así como el mantenimiento de los parques caninos de la ciudad. Por medio de un comunicado, el edil Germán Costoya denunció que la formación sigue solicitando ambas acciones, además de aportar propuestas para la mejora de las instalaciones existentes, pero que todo esto “cae sempre en saco roto”.

En este sentido, el concejal detalló que, a su llegada a la Alcaldía, los populares disponían de dos proyectos de reparación ya redactados para los espacios de O Bertón y el Diapasón, así como otros dos para el traslado del de Canido y la construcción del de Caranza. A estos se sumaría la propuesta de un quinto en O Inferniño, comprometido con los vecinos, que se situaría en el Palco das Ánimas con motivo del anuncio de la Xunta de que levantaría uno por cuenta propia.

“Tras máis de dous anos non fixeron os parques que quedaron proxectados e non fan nin o máis mínimo mantemento dos que hai”, criticó el socialista, calificando de “intolerable” el “abandono das mascotas por parte do goberno de Rey Varela”. En este sentido, Costoya insistió en que el Consistorio se centra únicamente en las grandes obras, dejando mientras “abandoada” a la ciudad, y que “teñen gastado máis cartos en facer autobombo con debuxiños e vídeos destas obras” de lo que costarían los mencionados parques.

En cuanto a las instalaciones en sí, Germán Costoya censuró, en el caso de Caranza, que una vez finalizado, no está recibiendo “o mantemento que lle corresponde”, mientras que lamenta que el de Canido siga sin terminarse. Respecto al del Diapasón, el concejal señaló que se propuso sin éxito al Concello que se ampliase con motivo de las zonas verdes creadas a raíz de las obras de urbanización de As Pías.