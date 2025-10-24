Aparatosa colisión entre dos coches en el barrio de San Xoán, en Ferrol

Dos vehículos colisionaron en la tarde de este viernes cuando circulaban por la carretera de Castilla, en el entorno de la intersección con la calle Río Sor, en el barrio de San Xoán.

Sucedió sobre las 18.40 horas, cuando un Renault y un Toyota chocaron lateralmente tras una maniobra errónea de uno de ellos, según testigos presenciales.

Hasta el lugar se desplazó la Policía Local con una patrulla y el furgón de atestados, quedando ambos turismos en el medio del vial, que a esas horas acumulaba un gran volumen de tráfico, por lo que fue necesaria su retirada y regular la circulación.

También acudió una ambulancia de Urxencias Sanitarias-061 porque, aunque en apariencia se trató de un accidente leve, una persona tuvo que ser evacuada al centro médico.