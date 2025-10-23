Últimas plazas para la ruta por los jardines históricos de Ferrol

Imagen de archivo de una edición anterior del paseo por los jardines históricos Jorge Meis

Dos expertos de la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) serán los encargados de ejercer de cicerones en la ruta guiada que prevé desentrañar este sábado parte de los secretos de los jardines históricos de Ferrol y para la que todavía quedan algunas plazas.

Se trata de una nueva entrega del programa “A Biblioteca sae ao medio” que impulsa la entidad naturalista y que recibe el apoyo económico del Concello a través de la Concellería de Educación.

“Lendo a natureza: Xardíns históricos de Ferrol” es el título de la actividad en cuestión, que tiene por objetivo ser un “paseo revelador polas especies de flora e fauna que comparten os máis antigos dos xardíns urbanos, onde descubriremos a vida dentro do ambiente urbano”, explican desde la SGHN, animando a la ciudadanía a cubrir las cuatro vacantes que, al cierre de esta edición, quedaban libres de las 20 plazas ofertadas.

Es una actividad gratuita, pero se requiere inscripción previa en el correo electrónico ferrol@sghn.org, donde deben enviarse nombre completo, DNI y fecha de nacimiento para poder tramitar el correspondiente seguro de responsabilidad civil.

Pueden participar menores siempre que vayan acompañados de un adulto. La salida es a las 11.00 horas en la plaza de las Angustias y se recorrerán 2,87 kilómetros en un itinerario de dificultad baja que rematará a las 14.00 horas.