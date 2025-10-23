Rehabilitación de edificios, reforma de viviendas y un nuevo local social para poner en valor el barrio de Recimil

Los costes del proyecto en la calle Ares se actualizarán antes de retomar la licitación Daniel Alexandre

Son muchos los deberes pendientes del Concello de Ferrol, buena parte de ellos heredados de anteriores mandatos, pero pocos resultan tan complejos como la rehabilitación del barrio de Recimil. El espacio, con una superficie de más de 100.000 metros cuadrados, alberga un total de 1.021 viviendas de titularidad municipal, configurándose como el parque de inmuebles de estas características más grande de Galicia y uno de los más relevantes de España.

Así, si bien las diferentes iniciativas para su recuperación se han ido sucediendo desde la primera década de los 2000, no fue hasta el 2016, con la declaración de la zona como Área de Rehabilitación Integral (ARI), que el barrio comenzó a mostrar una nueva cara. En este contexto, durante el presente 2025 se han impulsado un total de siete actuaciones diferentes, de las cuales cuatro se corresponden con reformas de envolventes y otra de interiores –concretamente de seis viviendas–, a las que se suman la urbanización del entorno del mercado municipal y la recuperación del histórico Bambú Club, que se convertirá en el local social del barrio.

Valoración de las actuaciones

En este sentido, la concejala responsable del departamento de Urbanismo, Blanca García, afirmó que para el Concello la rehabilitación de Recimil es “un reto prioritario”, incidiendo en que la actual situación de deterioro deriva “de la falta de mantenimiento después de muchos años dejándolo”. Las labores, de este modo, no son ni sencillas ni baratas, requiriendo las unidades vecinales actuaciones integrales con un coste medio de uno 400.000 euros –cuantía que puede variar según las características y tamaño del inmueble en cuestión. “Por ejemplo, el edificio de la plaza de España que ya se rehabilitó fueron 1,4 millones, es decir, que ya estamos hablando de unos importes muy elevados, que ni una comunidad de vecinos privada sería capaz de asumir”, apunta García Olivares, incidiendo en que la declaración como ARI del barrio supuso un antes y un después, dado que permite optar a subvenciones para estas intervenciones.

“Estamos haciendo un esfuerzo muy importante para, poco a poco, poner el barrio en las condiciones que se merece, y a eso hay que sumarle el equipamiento por el que lleva tantos años luchando la Asociación de Vecinos, un local social, un área para celebrar reuniones, para todos los residentes de la zona”.

El Concello busca fondos para realizar la reforma integral del mercado de Recimil, cuyo proyecto ya está redactado Daniel Alexandre

Por su parte, la presidenta de la AVV de Recimil, Isabel Riveiro, afirmó que los residentes están “muy satisfechos” con los proyectos en marcha, pero a la vez señala que “todavía faltan muchas viviendas por rehabilitar”, alertando del avanzado estado de deterioro que presentan muchas cubiertas. “La gente quiere que se arreglen por fuera, por dentro es menos importante, pero el exterior... yo, por ejemplo, tengo mucha humedad que me entra por las paredes. Van rajándose y tienen grietas, y ahí cuando llueve entra el agua que es una maravilla”, explica, señalando además que estas reformas no son algo meramente estético, sino que “realmente se nota”.

Envolventes

En cuanto a las intervenciones en sí y comenzando por aquellas de reparación de envolventes, a día de hoy hay cuatro programadas: la de la unidad vecinal 1-4 de la calle Neda, valorada en 1.032.283 euros; los números 8 y 22 de la carretera de Castilla, por 247.271 y 366.000 euros, respectivamente, y el edificio situado en los portales 3 y 4 de la calle Ares, por 475.680.

Sin embargo, la situación de cada una de estas actuaciones es muy diferente de las otras, en tanto a que el proyecto de Neda, por ejemplo, se adjudicó en agosto a Xestión Ambiental de Contratas y se formalizó recientemente el contrato, estando el inicio de las obras programado para las próximas semanas; mientras que el de la calle Ares quedó desierto en dos ocasiones, por lo que, como detalla Blanca García, “estamos ahora actualizando los precios para volver a sacarlo a licitación lo antes posible”. Tampoco se presentaron ofertas al del número 8 de la carretera de Castilla, aunque en este caso, al ser una iniciativa más reciente, por el momento solo se retomará el proceso. Por último, la intervención en el 22 de este último vial fue la última en anunciarse, el pasado 6 de octubre, y todavía no consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

“Las actuaciones son como todas las que se han llevado a cabo hasta ahora en toda la envolvente, es decir, el arreglo del tejado, cambio de ventanas, aislamiento térmico SATE por el exterior...”, relata García Olivares, destacando que también se busca dar una uniformidad al conjunto del barrio.

Reforma interior

Respecto la rehabilitación interior de seis viviendas en la calle Narón, el procedimiento es diferente del de los trabajos exteriores, dado que se divide en cuatro lotes –uno por portal, de modo que dos cuentan con un hogar cada uno y los restantes con dos– y el plazo de ejecución y el presupuesto se establecen por residencia –dos meses y 49.987 euros por domicilio–. En este caso la licitación se encuentra en fase de evaluación, adelantando el gobierno local el pasado día 1 que un total de dos empresas habían presentado sus ofertas, aunque no se detalló si estas habían sido al conjunto de las reformas o solo a alguno de los lotes.

“Se van a acometer en bloques ya rehabilitados, porque se había hecho ya un piso piloto en su día y ahora el objetivo es ir poco a poco en estas unidades que ya se van reformando”, explica la responsable de Urbanismo, incidiendo en que “no tendría sentido” impulsar el arreglo de viviendas en portales en los que aún no se ha intervenido y que pueden presentar, por ejemplo, problemas de humedades. Asimismo, García Olivares apunta que ambos tipos de actuaciones son complementarias, de modo que cuando se realiza el arreglo interior –que consiste en trabajos de tabiquería y carpintería, renovación de aseos y cocinas e instalación de electrodomésticos, entre otros– no es necesario realizar un cambio de ventanas o aplicar un aislamiento térmico porque eso ya se realiza durante la fase exterior.

El gobierno local cuenta con que el inicio de las obras en el Bambú Club pueda darse el próximo mes de noviembre Jorge Meis

En relación a estas viviendas, la presidenta de la AVV también se mostró satisfecha, aunque también escéptica sobre el proceso de adjudicación de las mismas. En este sentido, Riveiro explica que tienen que ir destinadas “a quien lo necesita”, señalando que se le había informado de que algunos de estos domicilios se destinarán a mujeres víctimas de violencia machista que necesitan un sitio en el que residir o bien como domicilio temporal para personas que han tenido que desplazarse de su hogar, por ejemplo por una grave avería. “Eso lo vemos muy bien, porque siempre es bueno tener uno o dos pisos así”, afirma, poniendo como ejemplo a otra vecina del barrio a la que se le inundó su casa por una filtración en el piso superior, que además al estar vacío se había sellado y las labores de reparación se demoraron más de lo esperado.

Sin embargo, también reitera la necesidad de que sea un procedimiento muy regulado, señalando los graves problemas de conflictividad que a día de hoy sigue sufriendo la zona y a los que no se ha encontrado de momento una solución viable. “La verdad es que es una pena, porque es un barrio que si lo cuidaran un poco y las casas vacías las arreglaran un poco y se las dieran a quienes lo necesitan de verdad, aquí habría viviendas para todos”, lamenta.

Puesta en valor

Los dos proyectos restantes, la humanización del entorno del mercado de Recimil y la recuperación del antiguo Bambú Club y su transformación en local social, están más enfocadas a la puesta en valor del barrio y su impulso socioeconómico. Respecto a la primera, valorada en 435.224 euros, las obras fueron adjudicadas esta misma semana a la firma ferrolana Prosema Noroeste y cuentan con un plazo de ejecución de nueve meses, por lo que se inaugurará en un principio durante la segunda mitad de 2026. “La idea es empezar los trabajos en noviembre y, como se anunció, se dedicará a local social, con salas polivalentes, de reuniones y un pequeño ambigú para el disfrute de toda la gente del barrio”, apuntó la edila.

Por su parte, la representante vecinal incidió en que se trataba de un activo “muy importante” para Recimil y una de las reclamaciones históricas de la AVV –llevan cerca de una década solicitando unas instalaciones que el resto de áreas del municipio ya tienen–. En este sentido, Isabel Riveiro apunta que la entidad “sigue a la espera”, dado que en un principio se había anunciado que las obras se realizarían en septiembre “y la gente nos pregunta, pero como no se ve movimiento...”.

Finalmente, la mencionada actuación en los alrededores del mercado, anunciada el 29 de septiembre y que el Concello sacó a licitación el pasado 14 de octubre, está presupuestada en 162.065 euros y tendrá un plazo de ejecución de tres meses. El proyecto, de esta forma, contempla el saneamiento de una superficie de 1.300 metros cuadrados, tras lo cual se aplicará una nueva capa de pavimento y, posteriormente, la reposición de las losas que componen el firme del espacio.

Asimismo, la responsable de Urbanismo adelantó que “tenemos también un proyecto redactado de la reforma integral del mercado, que estamos intentando buscar fondos para poder sacarlo adelante, porque en su día se presentó a una subvención que finalmente fue rechazada”. A este respecto, afirma, desde el Concello se está tratando de encontrar una línea de ayudas a la que pueda optar, dado que es un equipamiento “con muchas posibilidades”.