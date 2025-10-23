Ocho bibliotecas de Ferrolterra se suman a la celebración “contra la desinformación”

Día de las bibliotecas Emilio Cortizas

El Ministerio de Cultura celebra a nivel estatal esta edición del Día de las Bibliotecas, que cada año se conmemora el 24 de octubre, bajo el lema de “Contra la desinformación: bibliotecas”. Comprometidos con esta causa, ocho de estos centros culturales de la comarca de Ferrol organizan diversas actividades este viernes, para distintos tipos de público, salvo en el caso de Neda, que se adelantó al resto con la iniciativa “Do cole á biblio”.

Cerca de 275 alumnos de los colegios de Infantil y Primaria de este municipio participaron en la propuesta, que incluyó tres espectáculos dirigidos a distintas edades: por un lado, malabares, circo y clown a cargo de Dani Blanco, en “Circo na biblioteca”; Nami e O Mago da Boina, en “A maxia dos libros”, y Paty Lesta, con “Os rizos de Lía”.

Agenda

“Contos arredor de nós” es la propuesta de narración oral que tiene preparada la biblioteca municipal de Narón, este viernes a las 19.30 horas, para público juvenil y adulto, con entrada libre. En este encuentro, Alba Grande mezclará cuentos, canciones y tradición oral para recuperar voces silenciadas y la sabiduría de nuestras antepasadas.

En Ferrol, la Casa do Patín elaboró una llamativa exposición que destaca el lema de esta edición y propone algunas lecturas en consonancia como “Los guardianes de la libertad”, de Noam Chomsky y Edward S. Herman; el cómic “La bibliomula de Córdoba”, de Lupano y Chemineau, y “Revistas prohibidas”, de Sergi Freixes y Jordi Garriga.

La biblioteca municipal de Ares también dirige su actividad a adultos y jóvenes de más de 12 años, aunque en este caso es necesario apuntarse antes en el centro o en el 981 448 057 y llevar un teléfono móvil o tablet para grabar. A las 18.30, en la Alianza Aresana, empezará la cita: un taller de “booktrailers”, es decir, vídeos cortos en los que se habla de los libros favoritos.

La biblioteca de Fene regalará a quien se lleve un libro prestado “Pequena vida salvaxe” (premio Pérez Parallé) y otro sorpresa.

Para la celebración en Valdoviño, las propuestas se dividen en dos: este viernes, a las 19.30 horas en la biblioteca, Medos Romero presentará su última obra, “As flores do baleiro”. Asimismo, para el público familiar, Culturactiva Producións representará el domingo “Castelao”, escrita por Paula Carballeira, dirigida por Fina Calleja e interpretada por Mónica Camaño y Cris Collazo.

Por otro lado, el programa “Ler conta moito”, que ofrece actividades en los centros de la Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia, también hace coincidir este viernes dos citas por la comarca. Empezando por Moeche, Jara Ortiz, artista de Valdoviño, pondrá música a poemas en “Rosalía Cantareira”, en la Casa do Concello, a las 16.30. Además, en As Somozas, la Axencia de Lectura convoca en el centro cívico, a las 12.00, la sesión de narración oral, a cargo de Marta Ortiz, “Tralará, contos, obxectos e música”.