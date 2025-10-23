Nueva temporada de setas de mano de Viriato

Algunas de las setas que componen la muestra que hoy y mañana visitarán centros escolares de la zona

La Asociación Micolóxica Viriato es un auténtico referente en Ferrolterra para el estudio y conocimiento de las setas y sus variedades.

Este martes daba comienzo una nueva edición de su Semana Micolóxica, nada menos que la trigésimo séptima campaña, que se desarrolla en la plaza de España, en las instalaciones de la ludoteca.

En casi cuatro décadas celebrando esta cita, la asociación, que se constituyó formalmente en el año 1983, sigue trabajando por arrojar luz sobre el mundo de la micología, que despierta siempre un interés creciente, eso sí, como indican desde la entidad, "cada vez hay más interés por ir al campo a buscar ejemplares, no tanto por la micología".

Xosé Manuel Fernández, es miembro de la directiva de la entidad, que suma más de 300 miembros, un apasionado por este mundo que disfruta mucho de esta celebración anual en Ferrol. Sobre la nueva ubicación del evento, señala que “estamos encantados, nun local pechado e tamén moi céntrico que nos cedeu o Concello, onde a xente está respondendo moi ben, de feito a primeira charla houbo medio cento de persoas”, aseveró Fernández.

Una ponencia sobre la intoxicación por malas prácticas de conservación y tratamiento de las setas abrió el programa de este año, este martes, y tuvo continuidad en la tarde de ayer con otra charla, en la que repitió el experto Javier Marcos Martínez, quien también habló en la jornada inaugural. La sesión de este miércoles versó sobre el género de la “amanita” en Galicia.

Javier Marcos Martínez, biólogo y bioquímico salmantino es experto en setas, plantas y frutos comestibles y lleva ya cuatro años colaborando con Viriato en estas mesas redondas de su Semana Micolóxica, que suelen congregar a gran número de aficionados. Con respecto a la colaboración con Javier Marcos desde la entidad explican que es “un entendido cunha memoria fotográfica excepcional e poucos coma el teñen máis cogumelos na cabeza, ademáis é unha sorte que poida estar con nós sobre todo porque ten unha axenda do máis apretada”.

Un momento de la charla de este miércoles con el experto biólogo salmantino

Para la jornada de este jueves y viernes se han reservado las habituales visitas a la exposición, que estuvieron montando en los días previos. “É un traballo minucioso”, como explica el presidente de Viriato.

Colegios y centros formativos

Es habitual en el programa que diseñan desde Viriato que los colegios puedan visitar la exposición de ejemplares y aprender de las numerosas variedades que se exhiben. “A verdade é que xa non queda máis que unha hora libre, o resto están todas ocupadas con visitas de centros escolares da zona e tamén da Esengra, que adoitan vir cada ano xa que é importante para os estudos de cociña que fan”, explicó Xosé Manuel Fernández.

Los centros educativos y formativos podrán visitar las instalaciones, previa reserva, desde las 09.30 horas de este jueves y viernes.

Asimismo, por la tarde será el público general el que pueda pasarse por la Ludoteca para disfrutar con la selección de setas y hongos dispuesta para la ocasión por la asociación Viriato. Así, explica el presidente de la entidad que pasarán por el local, cedido para la ocasión por el Concello, varios grupos de colegios con una media de cincuenta alumnos por turno.

El programa llegará a su fin el sábado, como es costumbre, con una nueva salida micológica para localizar diferentes especies en alguna localización indicada por la asociación. Inscripciones en la ludoteca de la plaza de España, donde se celebra el evento.

Pocas variedades comestibles

Aunque en las últimas jornadas está lloviendo, “vimos de máis de quince días de seca”, como indica Xosé Manuel Fernández. Eso ha provocado que en las salidas previas al monte y zonas verdes para la selección de ejemplares les haya costado mucho encontrar especies aptas para el consumo. “Días antes había unha morea delas, níscalos, boletus, amanitas...pero estas xornadas atrás non atopamos case ningunha tocou traballar duro e ir cara espazos máis húmidos e escuros para seleccionar exemplares”, añade el presidente de Viriato quien sostiene que, pese a ello, la exposición va a quedar muy bonita, con exhibición de más ejemplares que el año pasado, del orden de los 160-170, de modo que aunque no haya muchas especies comestibles habrá de otras variedades y algunas muy llamativas.

Precisamente estas setas más curiosas, por ser menos habituales, constituyen un reclamo para quienes gustan de encontrar ejemplares raros y hasta únicos. De hecho el año pasado fueron tres los hongos catalogados por Viriato para su exposición que no habían sido citados antes en Galicia, un logro que suele repetirse en contadas ocasiones.

Una de las especies invasoras que empiezan a proliferar por estos bosques procedente de Nueva Zelanda

Con respecto a las especies invasoras más llamativas, en la muestra volverán a presentarse algunas unidades, no muchas ya que este año se ven menos, como la ya famosa “Dedos del diablo”. No obstante, hay otra que prolifera bastante por los bosques gallegos y que hace solo un par de años era una especie de lo más exótica, como es la “flavolaschia claudopus”, de un naranja muy llamativo y que llena de un impactante colorido los bosques gallegos. Asegura el responsable de Viriato que estas especies, como la mayoría, pese a proceder de otras latitudes cumplen su función de degradación del 80% de la materia orgánica en nuestros bosques. “Sen setas non poderiamos vivir, hai que telo presente”, concluye Xosé Manuel.