Los planes “de miedo” acechan a buena parte de la comarca de Ferrolterra antes de Difuntos

Uno de los pasacalles que organiza anualmente el Concello de Neda bajo el nombre de “Senda das ánimas” Jorge Meis

Las primeras convocatorias de Samaín en la comarca de Ferrolterra se celebran desde este viernes 24 en algunos puntos como en Narón, “con entrada libre y salida no garantizada”, donde el sábado continuará la actividad de la misma manera que en buena parte de las localizaciones. Ya sea bajo esta denominación, la versión americana o el tradicional Magosto, los planes para divertirse en estas fechas abundan.

El Centro Comercial de Narón se adelanta y propone este viernes un “Escape sream”, una exhibición de CBD Narón y el Samaín Rock, en el que actuará Shariff Ardá & Band, a las 20.00 horas. Además, el sábado, de 11.00 a 13.00, se realizará un taller de calabazas.

En Parque Ferrol, la fiesta de Samaín, con más baile, photocall, animación y concurso de disfraces, empezará este sábado 25, de 18.00 a 20.00, y seguirá el viernes 31, de 17.00 a 20.00. Este último día también tendrá lugar la celebración internacional del Día de Muertos y Samaín, en el que numerosas entidades se suman para confrontar tradiciones en el centro cívico de Canido (reservas para los talleres en el 698 130 998 o info@mhumana.org).

También en Ferrol, en Covas, la Sociedade Cultural Medulio organiza el “Magosto con Castelao e o seu ollo de vidro”, el día 1 de noviembre, en el que habrá productos típicos, música y literatura (inscripciones para el trayecto con salida a las 17.15 del Sánchez Aguilera en 646 571 168 o 609 567 105).

En Neda celebran mañana la popular “Senda das ánimas”, a partir de las 19.15 horas por la calle Real o, en caso de lluvia, por los distintos pisos de la Casa da Cultura. Asimismo, se celebrará el Magosto con castañas y bollos preñados en la Casa das Palmeiras o en el patio cubierto del CEIP San Isidro.

La Agrupación Instrutiva de Caamouco toma las riendas de la tradición y propone un taller infantil de calabazas y de zonchos mañana, a las 11.30 horas, sin necesidad de inscripción, y a las 19.00, Magosto popular.

De la misma forma, en Mugardos es la asociación Apelón Educación la encargada del Samaín, el domingo a las 18.30 horas en el local social de mayores, donde Brais das Hortas (Charlatana) expondrá historias en “Contos de defuntos (e outros asuntos)”, antes de terminar compartiendo chocolate y bolla.

El viernes 31 en Fene, la SCRD Agarimo de Sillobre organiza la “Andaina do medo coa Santa Compaña” (agarimosillobre@gmail.com) y la cafetería del Círculo Mercantil propone una “Halloween party” el sábado 1, a partir de las 23.00, con concurso de difraces con premios “degustables”, stand de maquillaje, música con DJ Oski y queimada.

Además, en Valdoviño se invita a asistir, con linterna, al roadmovie documental “Buscando a Santa Compaña” (mayores de 12 años) en la vieja iglesia y cementerio de Loiba, el viernes 31 a las 20.00 horas.

Continuación

En otras zonas la cita se reserva para el 8 de noviembre, como el Magosto que organiza la AVCR Val de Moeche con comida y música en vivo, y la “Volta das ánimas” que prevé la AVV Castelo de Naraío (que anima a participar apuntándose a través del Facebook o 650353813).