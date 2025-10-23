Los planes “de miedo” acechan a buena parte de la comarca de Ferrolterra antes de Difuntos
Este viernes se adelanta el territorio naronés con un “Escape scream”, baile y música dentro del “Samaín rock”
Las primeras convocatorias de Samaín en la comarca de Ferrolterra se celebran desde este viernes 24 en algunos puntos como en Narón, “con entrada libre y salida no garantizada”, donde el sábado continuará la actividad de la misma manera que en buena parte de las localizaciones. Ya sea bajo esta denominación, la versión americana o el tradicional Magosto, los planes para divertirse en estas fechas abundan.
El Centro Comercial de Narón se adelanta y propone este viernes un “Escape sream”, una exhibición de CBD Narón y el Samaín Rock, en el que actuará Shariff Ardá & Band, a las 20.00 horas. Además, el sábado, de 11.00 a 13.00, se realizará un taller de calabazas.
En Parque Ferrol, la fiesta de Samaín, con más baile, photocall, animación y concurso de disfraces, empezará este sábado 25, de 18.00 a 20.00, y seguirá el viernes 31, de 17.00 a 20.00. Este último día también tendrá lugar la celebración internacional del Día de Muertos y Samaín, en el que numerosas entidades se suman para confrontar tradiciones en el centro cívico de Canido (reservas para los talleres en el 698 130 998 o info@mhumana.org).
También en Ferrol, en Covas, la Sociedade Cultural Medulio organiza el “Magosto con Castelao e o seu ollo de vidro”, el día 1 de noviembre, en el que habrá productos típicos, música y literatura (inscripciones para el trayecto con salida a las 17.15 del Sánchez Aguilera en 646 571 168 o 609 567 105).
En Neda celebran mañana la popular “Senda das ánimas”, a partir de las 19.15 horas por la calle Real o, en caso de lluvia, por los distintos pisos de la Casa da Cultura. Asimismo, se celebrará el Magosto con castañas y bollos preñados en la Casa das Palmeiras o en el patio cubierto del CEIP San Isidro.
La Agrupación Instrutiva de Caamouco toma las riendas de la tradición y propone un taller infantil de calabazas y de zonchos mañana, a las 11.30 horas, sin necesidad de inscripción, y a las 19.00, Magosto popular.
De la misma forma, en Mugardos es la asociación Apelón Educación la encargada del Samaín, el domingo a las 18.30 horas en el local social de mayores, donde Brais das Hortas (Charlatana) expondrá historias en “Contos de defuntos (e outros asuntos)”, antes de terminar compartiendo chocolate y bolla.
El viernes 31 en Fene, la SCRD Agarimo de Sillobre organiza la “Andaina do medo coa Santa Compaña” (agarimosillobre@gmail.com) y la cafetería del Círculo Mercantil propone una “Halloween party” el sábado 1, a partir de las 23.00, con concurso de difraces con premios “degustables”, stand de maquillaje, música con DJ Oski y queimada.
Además, en Valdoviño se invita a asistir, con linterna, al roadmovie documental “Buscando a Santa Compaña” (mayores de 12 años) en la vieja iglesia y cementerio de Loiba, el viernes 31 a las 20.00 horas.
Continuación
En otras zonas la cita se reserva para el 8 de noviembre, como el Magosto que organiza la AVCR Val de Moeche con comida y música en vivo, y la “Volta das ánimas” que prevé la AVV Castelo de Naraío (que anima a participar apuntándose a través del Facebook o 650353813).