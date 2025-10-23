La moda “sin barreras” triunfó en Esteiro con la cita inclusiva que organizó la entidad ASCM

Un momento del desfile, uno de los platos fuertes de la iniciativa puesta en marcha por la ASCM Daniel Alexandre

Autonomía e independencia son dos de los objetivos vitales de todas aquellas personas que conviven con una diversidad y, todavía en la actualidad, deben franquear muros mucho más altos que el resto para conseguir un empleo o poder moverse por una ciudad como Ferrol, repleta de barreras arquitectónicas.

No obstante, estos escollos no se traducen únicamente en bordillos, aceras minúsculas o falta de taxis adaptados, sino también en algo tan cotidiano y necesario como la vestimenta, una ropa con la que, sin renunciar a la comodidad, ellos y ellas se sientan igual de guapos que los demás.

Bajo esta premisa, la Asociación Sociocultural ASCM celebró este jueves en el barrio de Esteiro su jornada “Visibles: moda inclusiva e cultura sen barreiras” financiada por la Iniciativa Xove de la Xunta de Galicia y con un programa de actividades que empezó con un mercadillo y acabó con una degustación, con desfile de moda y mesa redonda por el medio, alargándose hasta este viernes mismo a las 19.00 horas, cuando la Casa da Cultura de Neda levante el telón de la obra “Máis aló do espello” interpretada por el grupo de teatro de la entidad.

La delegada territorial del gobierno autonómico en la comarca, Martina Aneiros, visitó el mercado de productos artesanales que funcionó en el local de la entidad, en la calle Fernando VI, de 10.00 a 13.00 horas, y que sirvió como un espacio de encuentro entre firmas, emprendedores y la comunidad universitaria del Campus Industrial de Ferrol. Recordó la responsable política que la Xunta, a través de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, colaboró con el evento aportando 5.000 euros.

La belleza

Ya por la tarde, a las 17.30 horas, comenzó la actividad de nuevo en la explanada del campus con una de las actividades estrella de la jornada, el desfile inclusivo, que fue precedido de una actuación de música tradicional. Fue una pasarela pensada para “visibilizar la diversidad y reivindicar una moda accesible para todas las personas”, subraya la asociación.

Al finalizar, el Aula Magna de la Facultad de Humanidades sirvió de escenario para una mesa redonda que reunió tanto a expertos del mundo de la moda como también a profesionales en la integración social y la comunicación, participando la presidenta de la ASCM, Paula Gárate, junto a Beatriz del Castillo, Viktor Suárez, Marta Pazo y Daniel Ríos.

“Con ‘Visibles’ queremos reafirmar nuestro compromiso con una sociedad más igualitaria, participativa y libre de barreras demostrando que la inclusión puede ser sinónimo de belleza, creatividad y expresión artística”, valoró la entidad.