La Feria del Libro de Sevilla homenajea a Julia Uceda

Ponte Far acudió al acto, en el que se presentó una antología ilustrada por el sobrino de la poeta

Redacción
23/10/2025 21:43
Ponte, con el sobrino de Uceda y la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía
Ponte, con la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía
Cedida

El concejal de Cultura de Ferrol, José Antonio Ponte Far, participó este jueves en el homenaje a Julia Uceda organizado en Sevilla por la Fundación José Manuel Lara en el centenario de su nacimiento. El acto tuvo lugar en el marco de la Feria del Libro de la capital andaluza, en el que se presentó la antología A todo lo que pase y se borre y se pierda, ilustrada por su sobrino Francisco. 

El homenaje comenzó con una lectura colectiva de poemas de la autora en el tótem conmemorativo del centenario de su nacimiento y en ella participaron, además de Ponte Far, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo Fernández; el subdirector general de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas, Jesús González González; el director general de la Fundación José Manuel Lara, Pablo Morillo Pérez; y el editor de la Fundación, Ignacio F. Garmendia, entre otras autoridades.

La publicación, editada por la Fundación José Manuel Lara en colaboración con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.

