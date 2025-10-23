El océano de Julieta celebra su primera sesión vermú solidaria en Esmelle para recaudar fondos

Julieta y Lucía, su madre, en su barrio de Esteiro Emilio Cortizas

Desde que el síndrome de Rett llegó a la vida de Lucía García al diagnosticárselo a su hija Julieta, esta madre ferrolana no ha parado ni un minuto de luchar para visibilizar esta enfermedad rara y recaudar fondos que contribuyan a la investigación y a los ensayos clínicos que se están realizando en el hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

Dentro de un intenso calendario de actividades, este sábado desde las 13.30 horas se celebra en el local social de Esmelle la primera sesión vermú solidaria en favor de la asociación Mi princesa Rett, una oportunidad para convertirse en un pez más del Océano de Julieta, que así se llama la iniciativa que está recibiendo apoyos desde todos los rincones de Ferrolterra.

Julieta, la pequeña ferrolana con síndrome de Rett que busca una cura nadando en un océano de solidaridad Más información

Niños y niñas serán los verdaderos protagonistas de la jornada, puesto que habrá hinchables, pintacaras y un sinfín de propuestas infantiles para que sus familias, por su parte, puedan disfrutar de los conciertos de Susana Adalid y Zest, que pondrán banda sonora a la cita.

Además, se despacharán pinchos y podrán adquirirse boletos para participar en uno de los muchos sorteos que se realizarán a lo largo del día, con decenas de regalos donados para la ocasión por comercios y empresas.