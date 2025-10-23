Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El océano de Julieta celebra su primera sesión vermú solidaria en Esmelle para recaudar fondos

Será este sábado, desde las 13.30 horas y contará con muchas actividades infantiles

Redacción
23/10/2025 22:18
Julieta y Lucía, su madre, en su barrio de Esteiro
Julieta y Lucía, su madre, en su barrio de Esteiro
Emilio Cortizas

Desde que el síndrome de Rett llegó a la vida de Lucía García al diagnosticárselo a su hija Julieta, esta madre ferrolana no ha parado ni un minuto de luchar para visibilizar esta enfermedad rara y recaudar fondos que contribuyan a la investigación y a los ensayos clínicos que se están realizando en el hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. 

Dentro de un intenso calendario de actividades, este sábado desde las 13.30 horas se celebra en el local social de Esmelle la primera sesión vermú solidaria en favor de la asociación Mi princesa Rett, una oportunidad para convertirse en un pez más del Océano de Julieta, que así se llama la iniciativa que está recibiendo apoyos desde todos los rincones de Ferrolterra. 

Lucía y Julieta, en su barrio de Esteiro, hablándose con los ojos el pasado jueves por la mañana

Julieta, la pequeña ferrolana con síndrome de Rett que busca una cura nadando en un océano de solidaridad

Más información

Niños y niñas serán los verdaderos protagonistas de la jornada, puesto que habrá hinchables, pintacaras y un sinfín de propuestas infantiles para que sus familias, por su parte, puedan disfrutar de los conciertos de Susana Adalid y Zest, que pondrán banda sonora a la cita. 

Además, se despacharán pinchos y podrán adquirirse boletos para participar en uno de los muchos sorteos que se realizarán a lo largo del día, con decenas de regalos donados para la ocasión por comercios y empresas. 

Te puede interesar

Una de las limpiezas que se llevaron a cabo en la jornada de Adega

El voluntariado de Adega retira casi 800 kilos de basura de las playas, entre ellas dos de Fene
Redacción
Un momento de la presentación del evento

Esteiro, de nuevo casa de la Xuntanza Minibasquet
Redacción
Los aficionados del Racing están respondiendo a gran nivel

Últimos detalles del desembarco del Racing de Ferrol
Juan Quijano
Imagen de archivo de una edición anterior del paseo por los jardines históricos

Últimas plazas para la ruta por los jardines históricos de Ferrol
Redacción