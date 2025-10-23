El número de cotizantes mayores de 60 aumentó un 84,5% en una década

Las afiliaciones siguen aumentando en la comarca Jorge Meis

El número de afiliaciones a la Seguridad Social en el último tramo, el de las personas de más de 60 años, creció un 84,5% a lo largo de la última década, un porcentaje que mejora sustancialmente el incremento que se produjo en Galicia (77,6%) y en la provincia de A Coruña (79,4%).

Según los datos del Instituto Galego de Estatística –IGE– hay actualmente 7.825 personas que ya han superado las seis décadas de vida que están de alta en alguno de los regímenes de la Seguridad Social, por las 4.241 del final del verano de 2015. Son, por lo tanto, 3.585 personas más repartidas entre todos los municipios. No hay ninguno en el que la evolución haya sido negativa. En los dos grandes núcleos de la comarca, Ferrol y Narón, la subida es considerable: en la urbe naval se pasó de los 1.575 cotizantes de esta franja hace diez años a las 2.727 actuales, mientras que Narón casi los duplicó, desde los 744 a los 1.441.

Otros municipios sí han rebasado el límite y han más que duplicado sus cifras de cotizantes mayores de 60. As Pontes, por ejemplo, tenía en 2015 un total de 163 vecinos en alta, por los 425 de ahora. Otros cuatro concellos han doblado sus números: Monfero, desde los 57 de hace una década a los 117 actuales; Mugardos, de 95 a 209; Cabanas, de 78 a 184; y Ares, que partía de 193 y ahora está en 261. Pontedeume no alcanza el 100% de incremento, pero se queda cerca, pues tenía 191 en 2015 y ahora ya está en 385.

El Concello recibe una ayuda de 220.000 euros para el PIE El Concello de Ferrol iniciará en breve el proceso de selección de las cien personas empadronadas en el municipio e inscritas en el SEPE que participarán en una nueva edición del Programa Integrado de Emprego —PIE–. El concejal Javier Díaz anunció que la administración local acaba de recibir una subvención de 220.000 euros para desarrollar la iniciativa que, avanzó el edil, aspira a un objetivo de inserción laboral de, al menos, el 45% de los beneficiarios. Díaz aseguró que la continuidad del PIE es “unha excelente oportunidade para poder formar persoas en situación de desemprego en nichos de mercado demandados e facilitar o seu acceso”. En principio, los itinerarios formativos que se ofrecerán son los de gestión logística y de almacén; dependiente de establecimientos comerciales; técnicas de limpieza; auxiliar de reposición y caja; comercialización y venta de productos de carnicería; actividades básicas en las secciones de frescos (panadería y frutería); comercialización y venta de productos de pescadería; y actividades básicas de hostelería: cocina y servicios. Además, como es habitual, al alumnado se le impartirán otras materias relacionadas con la iniciación a la informática y competencias digitales básicas, la manipulación de alimentos o técnicas de búsqueda de empleo. Los que tengan un nivel de cualificación más bajo –sin los estudios mínimos– se les dotará de una formación de apoyo que los ayude a superar esta barrera, tanto a través de las pruebas de obtención del título de la ESO o de las que permitan acceder a las competencias clave, especialmente las de nivel 2, precisó Javier Díaz. Las personas interesadas pueden solicitar más información sobre los requisitos llamando al 981 944 195 o enviando un correo electrónico a la dirección emprego@ferrol.es. En el apartado de empleo de la web municipal –ferrol.gal– también se pueden consultar algunos detalles.

De los 3.584 afiliados más que hay ahora con respecto a la década anterior, un total de 1.900 son mujeres y el resto –1.684– son hombres. Esta diferencia –216– ha provocado que la proporción haya dado un giro. Si antes, aunque con muy poca diferencia, había más hombres –2.164– que mujeres –2.077– de alta en alguno de los regímenes de la Seguridad Social una vez alcanzadas las seis décadas de vida y, por lo tanto, en el último tramo de la vida laboral, ahora son 3.848 hombres por 3.977 mujeres. Son cifras que reflejan la misma evolución que prácticamente en el resto de franjas de edad –distribuidas en quinquenios– en las que ya son más afiliadas que afiliados.

De hecho, de los veinte concellos de Ferrolterra, en la mitad ha habido más incremento en la cotización femenina que en la masculina, un empate que se deshace en términos absolutos porque en los dos grandes núcleos demográficos –Ferrol y Narón– el aumento ha sido mucho más grande entre las mujeres que entre los hombres. Así, en la ciudad naval, por ejemplo, las afiliaciones entre los hombres subieron un total de 489, por las 663 de las mujeres. En Narón también se repite esta tendencia, con 322 hombres más y 375 mujeres.