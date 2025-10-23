Mi cuenta

Diario de Ferrol

El lavado de cara de los edificios del muelle 5 del Arsenal costará 477.000 euros

La empresa Coto, con sede en Ribadeo, se encargará de hacer los trabajos

Redacción
23/10/2025 21:43
Vista parcial del Arsenal
Vista parcial del Arsenal
Emilio Cortizas

El plan de mejora y modernización de las instalaciones militares de Ferrol alcanza a los inmuebles del entorno del muelle 5 –Punta del Martillo–, que serán sometidos a un lavado de cara que incluye la sustitución de las cubiertas de cinco edificios –los dos pañoles de tierra, el taller de armas, la central eléctrica y la farmacia de buques–, actualmente de fibrocemento sin amianto, y de la carpintería y adecentamiento de las fachadas, que se encuentran en un estado “regular”, según se recoge en los pliegos. La empresa de Ribadeo Coto Estudios y Construcciones será la encargada de ejecutar estos trabajos por un importe que, con impuestos, asciende a 477.000 euros.

No es este el único contrato que se ha adjudicado a esta firma en las últimas semanas. Así, también asume las obras en los laboratorios de los polvorines de Mougá –el cambio de las carpinterías– por algo más de 300.000 euros y también la sustitución de la cubierta y el arreglo de la fachada del denominado edificio Movimiento. En este caso se invertirán 230.000 euros, con la particularidad de que el tejado del inmueble está hecho con amianto. 

