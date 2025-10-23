El festival Galicia Ilusiona sale airoso de la mayor gira realizada hasta la fecha

Seimei durante su actuación en Galicia Ilusiona, en el teatro Jofre de Ferrol Emilio Cortizas

La organización del festival internacional Galicia Ilusiona, que en Ferrol se celebró el pasado fin de semana en el teatro Jofre, realiza un balance positivo de la cuarta edición de este evento. Con el apoyo de la Xunta de Galicia, se ofrecieron un total de 27 galas repartidas por los principales escenarios de la Comunidad y la mayor parte pudieron presumir de haber agotado las entradas.

Este año supuso un antes y un después para esta iniciativa dirigida y producida por los magos Pedro Bugarín y Dani Polo, que pusieron toda la carne en el asador en esta convocatoria, aumentando tanto los días como las sedes del festival, además de no haber desatendido la calidad artística.

“Esta edición ha sido especial. Hemos notado un entusiasmo enorme en todas las ciudades y un público que ya siente el festival como algo propio”, indican los fundadores, recordando que el proyecto “nació con la idea de llevar la mejor magia del mundo a nuestra tierra, y hoy podemos decir que ese objetivo se está cumpliendo”, continúan.

Bugarín y Polo viajaban habitualmente al extranjero para disfrutar de propuestas del nivel que ahora pueden ofrecer ellos mismos a los más de 100.000 espectadores acumulados que consolidan a Galicia Ilusiona como uno de los eventos referentes en el ámbito cultural gallego.

Así, el público asistente a esta cuarta convocatoria se sentó a ver artistas como Seimei, que vino desde Corea del Sur; la compañía Mag Edgard, de Barcelona; Nacho Samena, de Galicia; David Burlet, de Francia, y el Mago Murphy, de Madrid, que por segundo año consecutivo lució no solo su faceta de mago sino también la de presentador.

Estos actuaron no solo en Ferrol sino también en Lugo, Santiago, Ourense, Pontevedra, Vigo, Cangas y A Coruña, entre los que se encuentran algunos ejemplos en los que, además de haber colgado el cartel de “completo”, incluso se llegaron a programar funciones adicionales para dar cabida a la mayor parte de los interesados.

Organización

Tanto Pedro Bugarín como Dani Polo, que son el alma de Galicia Ilusiona, destacan el crecimiento sostenido que ha tenido el festival desde el inicio, así como la madurez que se ha alcanzado después de estos últimos cuatro años.

De la misma forma, la organización adelanta que se encuentra trabajando en la próxima edición, revelando que propondrá novedades importantes y un cartel sorprendente sin cambiar el objetivo principal: crecer, mejorar y “mantener viva la ilusión”.