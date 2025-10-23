El BAC “Cantabria” retoma el soporte al grupo expedicionario “Dédalo”

Bac Cantabria prestando soporte a la agrupación Dédalo EMAD

En su tránsito de regreso a España, el grupo expedicionario “Dédalo”, en el que está integrada la unidad local “Almirante Juan de Borbón”, ha prestado apoyo sanitario en alta mar a otro buque de bandera española.

Asimismo, otra unidad con base en el Arsenal militar, el Buque de Aprovisionamiento en Combate “Cantabria”, ha salido al encuentro de la agrupación naval, para acompañarla en parte de su travesía de regreso a territorio nacional. Esa misma maniobra la realizó este barco cuando el grupo de combate partió de Rota en la que ha sido la tercera movilización del año, prestando soporte en las primeras millas náuticas, durante una semana de navegación, aproximadamente.

Según se informa desde el Estado Mayor de la Defensa el Buque de Aprovisionamiento en Combate “Cantabria” ha completado su apoyo logístico al Grupo de Combate Expedicionario “Dédalo 25-3”, que está apunto de finalizar su navegación desde la costa este de Estados Unidos, donde participó en el ejercicio internacional “Unitas”, con marinas de una veintena de países, siendo la Marina de los Estados Unidos la anfitriona.

Soporte y ayuda médica

El apoyo del BAC ha permitido, principalmente, aprovisionar de combustible a las unidades, evitando así una escala intermedia durante su cruce del océano Atlántico, como ya aconteció en el inicio de la expedición. De este modo, se han realizado tres maniobras de petróleo en la mar, donde se suministraron más de 1,2 millones de litros de diésel. Además, esta interacción ha permitido ejecutar otros ejercicios, como maniobras de aprovisionamiento de sólidos o ejercicios de comunicaciones.

Por otra parte, días antes de que el “Cantabria” se integrará de nuevo con el grupo y, durante el tránsito de regreso a territorio nacional, la Fragata “Canarias”, durante sus operaciones rutinarias de aproximaciones amistosas a barcos de pabellón español, ha apoyado al buque cisterna “Rioja Knutsen”, tras informar de que un miembro de su tripulación presentaba un problema médico.

Para prestar la mejor ayuda, la citada unidad contactó con oro de los buques de la agrupación, el buque de asalto anfibio “Galicia” (L-51), que dispone de un equipo médico completo. A través de los canales de coordinación establecidos, se organizó una consulta médica a distancia mediante videollamada, en la que el paciente pudo ser valorado directamente por oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad. Tras una evaluación clínica, los facultativos determinaron el tratamiento a seguir, sin considerar necesaria su evacuación. No obstante, como indican desde el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), durante todo el día, el equipo médico del “Galicia” se mantuvo en contacto para garantizar la evolución favorable de la persona que estaba enferma.

Desde el EMAD indican que este episodio “refleja el compromiso de la Armada Española con la seguridad y el bienestar de la comunidad marítima, al poner sus capacidades y medios sanitarios al servicio de quien lo necesite en alta mar.”

Regreso

El grupo de Combate Expedicionario “Dédalo 25-3” ha estado integrado en esta ocasión por la fragata con base en Ferrol “Almirante Juan de Borbón” (F-102), así como la fragata “Canarias” (F-86) y el buque de asalto anfibio LPD “Galicia” (L-51). La agrupación tiene previsto previsto llegar a España, a Rota, a finales de esta semana. Desde el EMAD no se informó si la F-102 seguirá hacia su base en Ferrol o irá con el grupo a Rota. Sea como fuere la unidad volverá a casa en las próximas horas.

Por otra parte, desde el Estado Mayor de la Defensa se recuerda que en este operativo el LPD “Galicia” cuenta con un batallón reforzado de desembarco de Infantería de Marina a bordo, integrado por el Segundo Batallón de la Brigada de Infantería de Marina, y con dos helicópteros de transporte de tropas SH60F. Por su parte, la fragata “Canarias” (F-86) dispone de un helicóptero SH60B para guerra antisubmarina y de superficie.

La fragata “Almirante Juan de Borbón” inicia la vuelta a casa Más información

Asimismo, y para incrementar la seguridad marítima y reforzar la capacidad de Operaciones de Interdicción Marítima (MIO), se han integrado también dos Equipos Operativos de Seguridad (EOS) de la Fuerza de Protección de la Armada: el EOS del Tercio del Sur, embarcado en la F-86; y el EOS de la Unidad de Seguridad de Canarias, embarcado en el L-51. Con este despliegue, apuntan desde el EMAD, “se refuerza el papel de nuestras Fuerzas Armadas en el panorama internacional”.