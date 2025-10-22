Un innovador estudio de las enfermeras de Radiología del CHUF, premiado a nivel estatal

Las profesionales con el galardón obtenido en Pamplona Cedida

Las profesionales de Enfermería de Radiología del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) se han llevado el segundo premio en el XXII Congreso de la Sociedad Española de Enfermería Radiológica que se celebró en Pamplona entre el 16 y el 18 de octubre bajo el lema “Transformando el cuidado del paciente a través de la innovación”. En concreto, la delegación ferrolana fue galardonada por el póster en el que abordaba su trabajo sobre “Manexo seguro de parches transdérmicos durante os estudos de Resonancia Magnética”.

Explican desde el Área Sanitaria de Ferrol que este tipo de parches son unos sistemas de administración de fármacos cada vez más utilizados, conteniendo algunos de ellos componentes metálicos como el aluminio o la plata cuya presencia “pode interferir co campo magnético xerado durante unha resonancia producindo artefactos na imaxe” entre otras cuestiones, especifican las profesionales María Ángeles Fernández Lorenzo, Laura Oreona Carro, Olalla del Carmen Lodeiro Pinedo e Iria Facal López, autoras del estudio.

Prevención

En primer lugar, realizaron una revisión bibliográfica sistemática para identificar toda la evidencia científica relacionada con el uso de los dispositivos transdérmicos en el contexto de la resonancia magnética, rastreando en las principales bases de datos en ciencias de la salud y analizando pormenorizadamente cinco estudios clave que se publicaron entre los años 2004 y 2024, organizando posteriormente la información en categorías temáticas como riesgos, medidas preventivas o recomendaciones.

Los objetivos principales, ahonda el Área, pasan por buscar la “evidencia para garantir a seguridade do paciente mediante a prevención de riscos asociados ao uso de parches transdérmicos durante procedementos como o a resonancia e desenvolver un protocolo específico fundamentado na evidencia científica dispoñible”, sostienen.

Las profesionales elaboraron una infografía dirigida a sanitarios para facilitar el acceso a recomendaciones actualizadas con el fin de prevenir efectos adversos, recogiendo aspectos como la retirada del parche, el registro en la historia clínica de la información relacionada, la comprobación de otras zonas o la comunicación.