Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Rachas de 132 kilómetros por hora en el primer temporal costero de octubre

Ferrolterra enfrentó hoy una jornada de fuertes vientos y lluvias puntuales pero sin incidencias fuera del mar

J. Guzmán
J. Guzmán
22/10/2025 22:20
La Xunta suspendió todas las actividades deportivas marítimas federadas a partir de las tres de la tarde
La Xunta suspendió todas las actividades deportivas marítimas federadas a partir de las tres de la tarde
Daniel Alexandre

Ferrolterra vivió hoy su primer temporal costero del mes de octubre, un fenómeno meteorológico que obligó a la Xunta a activar la alerta naranja en todo el litoral de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal y en el de la provincia de Lugo, así como la amarilla en buena parte del territorio gallego.

La tormenta, especialmente en tierra firme, se caracterizó por sus fuertes vientos, que azotaron el área desde el mediodía –la alerta entraba en vigor a las tres de la tarde de este miércoles hasta la mañana de mañana jueves, pero se ha extendido– y que fueron creciendo en intensidad conforme pasaban las horas. Así, según la estación meteorológica de Punta Candieira, en Cedeira, se registraron rachas de hasta 132 kilómetros por hora –la máxima fue de 134,3–, con una velocidad media de 77,8. En el caso de Ferrol, no obstante, dichas mediciones fueron más comedidas, alcanzando las ráfagas más altas los 47,9 según la estación del CIS, mientras que en Narón, de acuerdo a las instalaciones de O Val, no se llegaron a superar los 33,5.

En cuanto a la lluvia, como se señaló, se registraron a lo largo de toda la jornada episodios esporádicos pero intensos de precipitaciones, con un saldo medio de 1,3 litros por metro cuadrado en Ferrol, de 3 en Narón y también de 1,3 en Cedeira. Curiosamente, la estación meteorológica de Cariño fue la que registró valores más elevados, alcanzándose los 12,1 litros. El estado de la mar, por otro lado, fue mejor del esperado, siendo la ola más grande registrada en la boya de Estaca de Bares de 4,57 metros a las siete de la tarde –según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se podrían alcanzar los ocho metros–.

Por último, si bien la alerta iba a finalizar a primera hora de la mañana de mañana jueves, finalmente el nivel naranja en la costa se mantendrá hasta pasado el mediodía.

Te puede interesar

La normativa incluye excepciones para épocas señaladas

Publicada en el BOP la nueva ordenanza de contaminación acústica de Ferrol
J Guzmán
Comité de empresa del SAF durante la sesión plenaria

El comité de empresa del SAF de Ortigueira acusa al Concello de no proponer soluciones
Redacción
Momento del encuentro celebrado en la sede de la Autoridad Portuaria

Julio Abalde aborda con la Autoridad Portuaria la conexión ferroviaria con el puerto exterior
Redacción
Instalaciones del organismo empresarial en la calle María

La sede local de la Cámara de Comercio retoma su actividad tras una década “de ausencia”
Redacción