Rachas de 132 kilómetros por hora en el primer temporal costero de octubre

La Xunta suspendió todas las actividades deportivas marítimas federadas a partir de las tres de la tarde Daniel Alexandre

Ferrolterra vivió hoy su primer temporal costero del mes de octubre, un fenómeno meteorológico que obligó a la Xunta a activar la alerta naranja en todo el litoral de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal y en el de la provincia de Lugo, así como la amarilla en buena parte del territorio gallego.

La tormenta, especialmente en tierra firme, se caracterizó por sus fuertes vientos, que azotaron el área desde el mediodía –la alerta entraba en vigor a las tres de la tarde de este miércoles hasta la mañana de mañana jueves, pero se ha extendido– y que fueron creciendo en intensidad conforme pasaban las horas. Así, según la estación meteorológica de Punta Candieira, en Cedeira, se registraron rachas de hasta 132 kilómetros por hora –la máxima fue de 134,3–, con una velocidad media de 77,8. En el caso de Ferrol, no obstante, dichas mediciones fueron más comedidas, alcanzando las ráfagas más altas los 47,9 según la estación del CIS, mientras que en Narón, de acuerdo a las instalaciones de O Val, no se llegaron a superar los 33,5.

En cuanto a la lluvia, como se señaló, se registraron a lo largo de toda la jornada episodios esporádicos pero intensos de precipitaciones, con un saldo medio de 1,3 litros por metro cuadrado en Ferrol, de 3 en Narón y también de 1,3 en Cedeira. Curiosamente, la estación meteorológica de Cariño fue la que registró valores más elevados, alcanzándose los 12,1 litros. El estado de la mar, por otro lado, fue mejor del esperado, siendo la ola más grande registrada en la boya de Estaca de Bares de 4,57 metros a las siete de la tarde –según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se podrían alcanzar los ocho metros–.

Por último, si bien la alerta iba a finalizar a primera hora de la mañana de mañana jueves, finalmente el nivel naranja en la costa se mantendrá hasta pasado el mediodía.