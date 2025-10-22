Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Publicada en el BOP la nueva ordenanza de contaminación acústica de Ferrol

Con este hito se inicia un período de 15 días naturales para su entrada en funcionamiento, que será “progresiva”

J. Guzmán
J. Guzmán
22/10/2025 22:32
La normativa incluye excepciones para épocas señaladas
La normativa incluye excepciones para épocas señaladas
Daniel Alexandre

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP), en su edición de hoy miércoles, publicó el anuncio de la Concellería de Medio Ambiente relativo a la aprobación definitiva de la nueva ordenanza de ruidos del Concello de Ferrol. Con este hito, por tanto, se inicia la cuenta atrás de 15 días naturales para su entrada en funcionamiento, que se dará el próximo jueves 6 de noviembre.

Asimismo, el documento incluye tanto el propio texto de la normativa –que ya podía consultarse en el tablón de anuncios del apartado Sede Electrónica de la web del Consistorio– como un modelo de las actas e informes finales de mediciones de ruidos. En este sentido, cabe destacar que el concejal responsable del mencionado departamento, José Tomé, avanzó el pasado día 5 que la intención del Concello es la de aplicar la normativa de forma progresiva, “no de golpe”, y que el propio texto ha sido diseñado para que contemple “toda clase de situaciones”, desde actuaciones musicales en la vía pública hasta obras, trabajos de mantenimiento e incluso el tránsito de vehículos.

A este respecto, desde el gobierno local se insistió en que se trata de una ordenanza amplia y menos lesiva que la existente en otras grandes ciudades, además de contemplar excepciones en un marco espacial y temporal concreto –como el entorno de la plaza de Armas durante la Navidad– y la posibilidad de solicitar suspensiones puntuales, aunque subrayando que se tratará de algo poco habitual y siempre con justificación.

