Prosigue el calendario vacunal con la inmunización a septuagenarios en Ferrolterra

Profesionales del Área Sanitaria de Ferrol poniéndose la vacuna ASF

Profesionales de Enfermería del Área Sanitaria de Ferrol prosiguen con la campaña de vacunación frente al covid y la gripe, que se mantendrá activa hasta final de año.

Así, este lunes daba comienzo una nueva fase en el proceso vacunal haciendo llegar la inmunización a la población de de 70 años en adelante, que irá recibiendo la pertinente citación desde su centro de salud. Asimismo, en esta misma etapa recibirá su dosis también el personal de los centros sanitarios y de los servicios de emergencias.

En el caso del Área Sanitaria de Ferrol los profesionales de los diferentes consultorios podrán recibir la vacuna en sus centros de trabajo sin necesidad de pedir cita en otros lugares.

Asimismo, en el caso de los trabajadores del CHUF, tendrán a su disposición tres puntos para el suministro de los sueros: uno en la planta -1 del Hospital Arquitecto Marcide; outro en el Hospital Naval, en la consulta de Enfermería de Prevención de Riscos Laborais y un puesto móvil de vacunación, que se ha instalado para la ocasión en el Hospital Novoa Santos.

Desde el Área Sanitaria se informa de que este punto itinerante recorrerá otros centros hospitalarios del complejo.

18 centros sociosanitarios

En esta nueva fase de la campaña de vacunación de la gripe y el covid se protegerá a otras 1.300 personas más vinculadas a los 18 centros sociosanitarios del área.

La pasada semana daba comienzo la inmunización en niños desde los seis meses a los once años –que son citados por sms desde sus centros de salud–. Se trata, como se recordará, de una de las novedades de este año, ya que la Xunta decidió ampliar la vacuna de la gripe hasta esa edad, administrando el suero por vía intranasal, después de la buena acogida que tuvo el año pasado, evitando además el habitual pico de contagios en la población de menos edad.

Asimismo, la pasada semana, los días 14 y 16, un equipo de profesionales de Enfermería del Área Sanitaria se desplazaba a los dos centros educativos de Ferrol que forman parte del programa piloto de vacunación escolar que implantó este año Sanidade, inoculando el suero a todos los alumnos desde los 24 meses hasta los nacidos en 2014, es decir 4º, 5º y 6º de Infantil y todos los cursos de Primaria de los colegios CEIP San Xoán de Filgueira y CPR Sagrado Corazón.

También la semana del 13 al 19 de octubre los profesionales de Enfermería del Área se desplazaban a los domicilios de las personas inmovilizadas para protegerlas del covid y gripe, así como a sus principales cuidadores, que ya no tuvieron que ir posteriormente al centro de salud.