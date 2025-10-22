Mi cuenta

Sociedad

Nuevo premio de la ONCE en Ferrol

La venta del boleto, premiado con 35.000 euros se produjo en el stand situado en el hipermercado Alcampo

Montse Fernández
Montse Fernández
22/10/2025 11:23

El Cupón Diario de la ONCE ha vuelto a dejar un premio en Ferrol, en el sorteo celebrado el martes 21 de octubre.

La vendedora ha sido Laura María Rico Pantín, que ha repartido un boleto de 35.000 euros desde su punto de venta situado en la carretera de A Gándara, en un stand situado en el hipermercado Alcampo.

Este sorteo pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas. Asimismo, también se entregan 9.000 premios de 25 euros y el reintegro de 2 euros a la primera y última cifra de la combinación premiada.

