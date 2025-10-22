Mandiá acogerá varios actos enmarcados en el Día da Muller Rural

Las hijas de Ruiz Robles cuando se descubrió la placa en honor a su madre Daniel Alexandre

La concejala de Igualdade del Concello de Ferrol, Elvira Miramontes, informó en las últimas horas sobre el programa de actividades con el cual el Concello de Ferrol celebrará el Día Internacional da Muller Rural. Un evento que tendrá lugar este viernes 24 de octubre.

De este modo, en esa jornada, en colaboración con la Agrupación de AVV del Rural, se desarrollarán varias acciones en el local de la AVV de Mandiá.

Así, a partir de las 18.00 horas dará comienzo una charla sobre “Mestras da zona rural”, una mesa redonda en la que participarán Lucía López Calvo, profesora en el CEIP A Laxe (Valón); Emilia Fraga López, profesora jubilada de la zona rural y María Luisa Soto Grandal, maestra de ESO (biología y geología) y nieta de la profesora e inventora Ángela Ruíz Robles, quien ideó la primera enciclopedia mecánica, precursora libro electrónico.

El programa tendrá continuidad una hora más tarde con el espectáculo de narración oral “Todas as vidas contan con Catuxa Leira”, de Trémola Teatro. Ya para finalizar, los asistentes podrán degustar una chocolatada.

La responsable municipal del área de Muller e Igualdade, Elvira Miramontes, aprovechó la presentación de esta celebración para invitar a todos los vecinos “a participar desta actividade coa que poñemos en valor o papel da muller rural na sociedade”, manifestó.