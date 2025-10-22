Los violines barrocos de Gli Incogniti inauguran los conciertos exclusivos en Ferrol

Amandine Beyer, fundadora de Gli Incogniti, viene con Vadym Makarenko Cedida

Dos intérpretes del prestigioso colectivo de música antigua Gli Incogniti actuarán este jueves 23, a las 20.30 horas, en el teatro Jofre. Este dúo, que estará integrado precisamente por la directora del grupo, la francesa Amandine Beyer, y el ucraniano Vadym Makarenko inaugurará los conciertos exclusivos para la ciudad que organiza la Sociedad Filarmónica Ferrolana.

“Entre el cielo y la tierra” es el título del programa para instrumentos historicistas que invitará al espectador a emprender un recorrido por la obra de algunos de los grandes del siglo XVIII, como Jean-Philippe Rameau, Jean-Marie Leclair, Antonio Vivaldi y Giovanni Battista Viotti. Asimismo, se realizarán guiños al siglo XX, con los “Tres dúos” de Reinhold Glière, y al “Códex Faenza” medieval.

Las distintas piezas serán presentadas una a una por la propia Beyer, que llegó al alcance de la asociación ferrolana gracias a su colaboración, en esta temporada, con la Real Filharmonía de Galicia.

Así, se irán desentrañando los secretos de esta música, que se diferencia por utilizar “el abuelo” de los violines, un antepasado barroco construido de forma más artesanal que los contemporáneos, lo que aporta un carácter y sonoridad especial para la interpretación de obras originales de la época.