Los Premios Paraugas rendirán homenaje a dos pioneros en su próxima gala en Ferrol

El Clúster da Comunicación de Galicia anunciaba este miércoles los nombres de los galardonados con los Premios Honoríficos de la décima edición de los Paraugas: la fundadora de la agencia Idea Creatividad y Comunicación, Marisa Guitián Martínez, en el apartado de creatividad, y el que fuera presidente de La Voz de Galicia, fallecido en agosto de 2024, Santiago Rey Fernández-Latorre.

Reconocen así, señalan, “dúas traxectorias referenciais que cotribuíron de maneira decisiva ao crecemento e prestixio da industria da comunicación, a publicidade e a creatividade en Galicia”.

Valoran de Guitián su capacidad para abrirse camino en un sector tradicionalmente masculino y dirigir su agencia durante 43 años apostando por la “innovación y la digitalización continua”, mientras que sostienen que el histórico periodista “foi unha das figuras máis influentes do xornalismo e da comunicación en España”, pasando seis décadas capitaneando la modernización del grupo.

Los reconocimientos se entregarán en la gala que se celebra el próximo 21 de noviembre, un año más, en el ferrolano teatro Jofre, donde se reunirá toda la industria de la comunicación y el márketing gallego para asistir a un evento renovado en el que se han simplificado categorías, explica el Clúster.

Habrá en esta décima edición diez galardones y cinco Premios Especiais, además de los honoríficos, destacando Galicia Calidade, Anunciante do Ano, Novos Talentos y Paraugas de Ouro. Xunta de Galicia, el Concello ferrolano, la Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao y Cesuga patrocinan la cita.