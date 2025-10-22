La visión de la moda en un minuto deja premiadas en el Campus de Ferrol

Las tres alumnas de Xestion de Moda premiadas

Las alumnas del grado en Xestión Industrial da Moda, que se imparte en la Facultade de Humanidades e Documentación del Campus Industrial de Ferrol Alexia Salgado, Lucía Rodríguez y Carla García resultaron ganadoras del concurso de vídeos “A túa visión da moda nun minuto”.

Se trata del certamen organizado por la delegación gallega de la Asociación de Jóvenes y Nuevos Diseñadores Españoles (ANDE) en el marco de la fase autonómica y provincial de la trigésimo novena edición de los Premios Nacionales.