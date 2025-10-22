Mi cuenta

Diario de Ferrol

La visión de la moda en un minuto deja premiadas en el Campus de Ferrol

El certamen de vídeos está organizado por la Asociación de Jóvenes y Nuevos Diseñadores Españoles  

Redacción
22/10/2025 20:11
Las tres alumnas de Xestion de Moda premiadas

Las alumnas del grado en Xestión Industrial da Moda, que se imparte en la Facultade de Humanidades e Documentación del Campus Industrial de Ferrol Alexia Salgado, Lucía Rodríguez y Carla García resultaron ganadoras del concurso de vídeos “A túa visión da moda nun minuto”.

 Se trata del certamen organizado por la delegación gallega de la Asociación de Jóvenes y Nuevos Diseñadores Españoles (ANDE) en el marco de la fase autonómica y provincial de la trigésimo novena edición de los Premios Nacionales.

