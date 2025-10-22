La sede local de la Cámara de Comercio retoma su actividad tras una década “de ausencia”

Instalaciones del organismo empresarial en la calle María Emilio Cortizas

La sede ferrolana de la Cámara de Comercio de A Coruña reinició esta mañana su actividad tras cerca de una década “de ausencia”. Según detalló el organismo mediante un comunicado, en estas oficinas inicialmente se prestarán servicios de asesoramiento a empresas, emprendedores y trabajadores autónomos, aunque “progresivamente” se incorporarán también acciones formativas y de apoyo a la digitalización, el empleo y a procesos de internacionalización.

Otra novedad de esta nueva etapa es que el edificio de la entidad, situado en la calle María, albergará de ahora en adelante la oficina del Polo de Emprendemento de Ferrol, que abandona el CIS de A Cabana con el objetivo de “reforzar su presencia y visibilidad”, facilitando además “un contacto más directo con la ciudadanía”.

Asimismo, la Cámara anunció también la incorporación, a propuesta de su Comité Ejecutivo, de siete nuevos vocales a su pleno, que servirán de portavoces del tejido económico ferrolano. Estos serán Francisco Barea, presidente de la Autoridad Portuaria; Cristóbal Dobarro, máximo responsable de la Confederación de Empresarios de Ferrol, Eume y Ortegal (Cofer); el director de Navantia Ferrol, Eduardo Dobarro; José Ramón Franco, gerente del grupo Intaf; Cándido Hermida, presidente del grupo empresarial homónimo; Antonio Llabo, director ejecutivo de Gabadi; y Santiago Pérez-Torres, director general del grupo Pérez-Torres.

Por otro lado, desde la entidad se señaló que se está trabajando en un plan de actuación específico para Ferrol de cara a impulsar la competitividad.