La moda inclusiva cruza la pasarela con "Visibles", un acto organizado por la asociación sociocultural ASCM

Celebración del año pasado en el Campus Cedida

El proyecto “Visibles. Moda Inclusiva e Cultura sen Barreiras”, financiado por la convocatoria de Iniciativa Xove de la Xunta de Galicia, y puesto en marcha desde la asociación sociocultural ASCM en el compromiso de una sociedad más igualitaria, participativa y libre de barreras, llegará este jueves 23 al ferrolano barrio de Esteiro, con una jornada en la que se combinarán actividades culturales, artísticas y de sensibilización alrededor de la inclusión y el talento local.

Entre las diez de la mañana y la una de la tarde se celebrará un mercado de productos en el que se pondrá en valor el trabajo de personas y entidades creadoras, promoviendo el apoyo a la economía social y el talento. El acto estará amenizado por una actuación de baile inclusivo.

Ya por la tarde, a las 17. 30 horas se celebrará un desfile inclusivo tras la actuación de música tradicional. Será una pasarela para visibilizar la diversidad y a través de la cual se reivindica una moda accesible para todas las personas.

Mesa redonda

A continuación, tendrá lugar una mesa redonda en el Aula Magna de la Facultad de Humanidades con expertos en inclusión, moda sostenible y diseño accesible, un espacio de diálogos y reflexión sobre los retos y oportunidades del sector integrado por Beatriz del Castillo, Viktor Suárez, Marta Pazo, Paula Gárate y Daniel Ríos.

La jornada acabará con una degustación gastronómica, para favorecer el intercambio de experiencias entre participantes, diseñadores y público asistente.

En el caso de lluvia las actividades exteriores se trasladarán al local de la ASCM –C/ Fernando VI, bloque 3, bajo–.

Como broche final a estas acciones, el viernes 24, a las siete de la tarde, el grupo Teatro ASCM actuará en la Casa de la Cultura del Concello de Neda con la puesta en escena de la obra “Máis aló do espello”.