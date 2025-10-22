La magia de la Navidad al cuadrado: el gran “Reinventio” se estrenará en el teatro Jofre

Xosé Merelles, director de Turismo de Galicia, con el mago ferrolano Martín Varela, que está detrás del proyecto Cedida

La última producción de Thinking Up Events sube la apuesta y mezcla magia, danza y artes circenses bajo el título de “Reinventio”. Este espectáculo patrocinado por la Xunta a través de la Axencia de Turismo de Galicia, que cuenta con la colaboración del Concello de Ferrol para el estreno, ya tiene nueve funciones confirmadas en las siete principales ciudades gallegas, empezando los días 12 y 13 de diciembre en el Jofre.

El tirón que tuvo “Inventio” tenía que aprovecharse y ahora surge esta segunda función, en la que la magia funciona, de nuevo, como el hilo conductor, aunque en esta ocasión, en lugar de exhibirse como un truco visual se convierte en lenguaje poético. Así, números de ilusionismo, acrobacias, malabares, equilibrios, danza contemporánea y espectáculos aéreos, en los que destaca uno en concreto por la técnica de la suspensión capilar, se unen para ofrecer un auténtico viaje sensorial.

Este recorrido sigue la historia de un mago que perdió la ilusión, algo que intenta recuperar mediante sus sueños y sus pesadillas, por lo que se invita a entrar al público en una dimensión onírica, en la que la realidad se desdobla con acciones imposibles como las apariciones y desapariciones o las levitaciones.

“Reinventio” constituye un relato visual sobre la capacidad de reinventarse y recuperar la ilusión, un objetivo especialmente indicado para las fechas navideñas que además incorpora el espíritu transformador del Camiño de Santiago. Por lo tanto, tal y como señaló durante el acto de presentación el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, la propuesta constituye “un importante aliciente para visitar as nosas cidades fóra de temporada alta”. De esta manera, se sigue rompiendo con el modelo de la estacionalidad porque “estamos a comprobar que o inverno galego ten un importante potencial turístico. Así o constata, por exemplo, o crecemento entre un 3 e un 4% dos viaxeiros en meses como xaneiro ou febreiro deste ano”.

Entradas

Las personas interesadas en asistir al estreno de “Reinventio” en Ferrol, así como a las siguientes funciones en Vigo, Ourense, Pontevedra, Lugo, A Coruña y Santiago de Compostela, ya pueden adquirir sus pases a través de reinventio.gal o en la web de Ataquilla, con un rango de precios que oscila entre los 15 y los 25 euros, dependiendo de la localidad y escenario.