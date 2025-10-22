La cocina de Ferrolterra presente en el IV Campeonato de Tapas y Pinchos de Galicia

Adrián Pérez y Alejandro Merlán con el premo a la mención especial del jurado Cedida

La Ribeira Sacra acogió este lunes y martes la cuarta edición del Campeonato de Tapas y Pinchos de Galicia, con destacada presencia de cocineros de Ferrolterra.

El certamen arrancó con el IV Roteiro de Tapas de Galicia, una serie de propuestas gastronómicas de bocados que diferentes negocios ofrecían al público, presentando así su candidatura.

Formaban parte de esta ruta cinco negocios de la zona: El Olivo Cocina&Bar, de Narón; Fame Kanalla, también del municipio naronés, y de la urbe naval Bacelo, Café Vanessa y Zahara Restaurante.

Todos ellos hicieron alarde de su buen hacer en el concurso, que se celebró en tierras ourensanas, donde se congregó a una cuarentena de cocineros de las cuatro provincias gallegas.

Aunque ninguno de los cocineros locales se hizo con los premios principales, sí que hubo suerte con los galardones especiales, once en total, que se entregaron durante el certamen. Así, recibieron una mención especial del jurado Adrián Pérez y Alejandro Merlán de Café Vanessa, por su "Beso Atlántico".

Ambos disfrutarán de una experiencia inmersiva en MEGA y un vivencia cervecera de mano de Estrella Galicia. Los jóvenes se mostraban "muy felices por esa mención, que equivale un cuarto puesto en el concurso de mejor tapa de Galicia".

Asimismo, se trajeron premio para casa también los responsables del restaurante Bacelo, Alejandro Martínez y Mar Lago, con su premiada tapa "Los Polos Opuestos", con la que ya ganaron este verano el galardón del jurado popular en el concurso de Mellor Cociñeiro de Tapas 2025. Como bien se recordará, con esa propuesta también se proclamaron vencedores del Tapéate Ferrol.

Mar Lago y Alejandro Martínez, de Bacelo, posando con su premio especial Cedida

El campeonato, organizado por la Academia de la Tapa y el Pintxo de España, ha repartido más de 3.000 euros en premios, gracias al apoyo de empresas patrocinadoras y colaboradores del certamen.