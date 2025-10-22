Julio Abalde aborda con la Autoridad Portuaria la conexión ferroviaria con el puerto exterior

Momento del encuentro celebrado en la sede de la Autoridad Portuaria Emilio Cortizas

El nuevo subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, realizó esta mañana su primera visita institucional a la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, un encuentro que sirvió para analizar los avances de la conexión ferroviaria con el puerto exterior, así como la situación socioeconómica e industrial del municipio.

Así, el representante, que fue recibido por el presidente de la entidad, Francisco Barea, puso en valor el proyecto –que cuenta con una inversión global de 125 millones de euros–, asegurando que esta “infraestrutura estratéxica” permitirá “potenciar a capacidade do porto no comercio marítimo” tanto a nivel nacional como internacional. En este sentido, Abalde recordó que, al coste antes mencionado, habría que sumar entre 21 y 22 millones de euros que ADIF destinará para la renovación de las vías entre la estación de tren hasta el portón del puerto interior y otros siete para el arreglo de la red ferroviaria interna y las instalaciones de “intercambio”.

Estas actuaciones, además, redundarán en el propio municipio, dado que “teñen un impacto directo no emprego e na economía local”, aseveró. En términos generales, el subdelegado también hizo hincapié en la apuesta del Gobierno por el sector industrial, destacando la inversión de 5.000 millones para las fragatas F-110 y el BAC, la construcción de la Fábrica Digital de Bloques o las partidas de 6,5 millones para la realización de proyectos estratégicos del Plan EDIL.

Visita a Fene

Por otra parte, el subdelegado también visitó hoy el cuartel de la Guardia Civil de Fene, donde se están realizando obras de conservación y mejora valoradas en 102.00 euros.

Acompañado de la alcaldesa, Sandra Permuy, y el coronel jefe de la Comandancia de A Coruña, Fernando Pedreira, Abalde pudo comprobar el avance de los trabajos, que consisten en la sustitución de la cubierta, la renovación de bajantes y la ampliación del acceso al edificio.