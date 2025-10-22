Ferrol acogerá la reunión anual de la neumología gallega

Imagen de archivo de otro congreso médico celebrado en Afundación Daniel Alexandre

Las jornadas del 24 y 25 de octubre, el edificio de Afundación acogerá la LII Reunión Anual de la Sociedad Gallega de Patología Respiratoria (Sogapar) y la XXXVI Reunión Galaico-Duriense, congregando en Ferrol a más de un centenar de especialistas de Neumología de la comunidad, pero también de Portugal y el resto de España.

Abordarán avances en enfermedades como el asma grave o la hipertensión pulmonar, entre otras, además de incluir sesiones sobre herramientas, nuevos enfoques diagnósticos y las nuevas formas de consumo de tabaco y nicotina.