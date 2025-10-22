El 'pilates sculpt' aterriza en Ferrol: “Ya tengo muchas de las clases llenas, la gente me recibió genial”

Lexi en su local situado en la calle Madalena Emilio Cortizas

Lexi Schultz acaba de cumplir 23 años y ya ha abierto su primer negocio de pilates sculpt en Ferrol, la ciudad en la que se ha instalado hace poco más de tres meses y tras vivir un tiempo en A Coruña procedente de Milwaukee, en Wisconsin, Estados Unidos.

Decidió vivir en la urbe naval porque su pareja, entrenadora de fútbol a la que conoció en el país norteamericano, es de aquí y tenían claro que “esta ciudad es un excelente lugar para vivir”. El sábado celebró la inauguración de su negocio, Flow State, y este lunes abría sus puertas con bastantes clases llenas, algo que le ha sorprendido gratamente .

“La gente está siendo maravillosa, muy colaboradora, muchas personas han entrado en el local solo para desearme suerte”, explica la joven americana, muy agradecida por el recibimiento que le están dando los residentes del barrio y también su clientela, que ha agotado ya varios de los turnos de las clases, tanto por la mañana como por la tarde.

Asegura Lexi que le encantaría poder cubrir todo el día con clases aunque por ahora está ella sola al frente del negocio. Así, explica que la idea es dirigirse a un público reducido, de seis personas máximo, y con sesiones de 45 minutos. También precisa que el Sculpt es válido para cualquier persona.

“Siempre que no haya ningún inconveniente médico, se puede practicar esta disciplina deportiva. Además, yo me voy adaptando a las necesidades de cada persona, según su condición física y conveniencia”, explica Lexi. En su página web se pueden consultar precios y horarios pero ofrece posibilidades adaptadas a todas las necesidades, con sesiones a primera hora para los más madrugadores, a las 07.30 y 08.30 horas, y clases algo menos temprano y por las tardes, así como los sábados, pensadas para quienes no tienen mucho tiempo entre semana.

Disciplina novedosa

El Sculpt es una forma dinámica de entrenar el cuerpo que se basa en los principios del pilates –concentración, control, centro, fluidez, precisión y respiración– que se combinan con los conceptos del entrenamiento de fuerza y los movimientos del yoga, “creando un entrenamiento integral y equilibrado de todo el cuerpo”, como explican desde el centro Flow State.

Lexi Schultz sostiene que, pese a que hay negocios muy buenos en la urbe, ninguno trabaja esta disciplina específicamente y eso fue lo que la animó a probar y montar su propio centro, aprovechando sus largos años de experiencia en el ámbito deportivo, que empezó siendo muy niña con sus clases de natación, formándose después como instructora en gimnasios de Estados Unidos y dominando diversas disciplinas, entre ellas el Pilates.

Low cost

Considera que sus clases tienen un precio “muy ajustado” ya que, como dice, “la vida está muy cara”. Por ello hay numerosas opciones a disposición del público en su web, en el propio local (Magdalena, 63 bajo) o en el teléfono 624 578 298.

Se pueden contratar bonos sueltos para probar o realizar de una a seis clases por semana, abonando 32 euros por una clase o 60 por dos sesiones semanales.