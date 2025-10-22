El manto de la Dolorosa regresa al taller para frenar su deterioro tras ochenta años de cera y chaparrones en Ferrol

El elemento más singular del manto de la Dolorosa es el escudo de Ferrol que está bordado en la cola Jorge Meis

“Ningún buen ferrolano debe negarse a tan religiosa obra”. Así, con esta recomendación que podría sonar incluso a brete, El Correo Gallego animaba el 20 de mayo de 1944 a realizar alguna aportación para sufragar el coste de la confección del manto de la Virgen de los Dolores, que se encargó a finales de ese año a las Madres Adoratrices de Madrid, pudiendo llevarlo por primera vez la Dolorosa el Viernes Santo del 45, apenas unos meses después. Ahora, habiendo cumplido la pieza ya ocho décadas, su acusado deterioro ha puesto en guardia a la hermandad de Méndez Núñez que, por fin, ha encomendado su restauración a un reputado taller de Sevilla.

Fue el pasado sábado cuando la Cofradía de Dolores sometió a la aprobación de su asamblea el proyecto, logrando un apoyo mayoritario con 98 de los 101 asistentes votando a favor. Será finalmente la empresa CYRTA la elegida, tras estudiarse tres opciones, porque esta casa sevillana puso sobre la mesa “principios irrenunciables como la conservación, el respeto por el original y la mínima intervención”, explican fuentes de la hermandad, valorando que para ellos era innegociable “mantener la esencia de nuestro valioso manto”.

La pieza, que ya se encuentra en los talleres, presenta según el informe de los expertos un “estado de conservación deficiente”. No en vano, han sido unos cuantos los chaparrones que a lo largo de su historia tuvo que soportar el característico terciopelo negro bordado en oro que luce la imagen cada Viernes Santo, siendo el de 2024 el último que sucumbió al aguacero a pesar de que, afortunadamente, las hermandades ferrolanas ya no suelen arriesgar en sus salidas procesionales cuando hay probabilidad de lluvia, conscientes, precisamente, de lo que supone el agua para un patrimonio que es mucho más que un pedazo de tela: es un legado de los ferrolanos que nos precedieron.

Tratamientos

Asimismo, desde CYRTA precisan que, además de los “factores ambientales”, han entrado en juego otras cuestiones como la “degradación natural de los materiales”, la “incorrecta manipulación de la pieza” y los poco adecuados “sistemas de almacenaje”, culpables del estado actual del manto, por lo que además de la restauración, la hermandad tendrá también que cumplir con las especificaciones para que la pieza se conserve en condiciones óptimas.

Asamblea de la Cofradía de Dolores en Afundación Cedida

El terciopelo que sirve de tapiz a los bordados no se sustituirá, puesto que los expertos consideran que únicamente tiene pequeñas deformaciones en su perímetro y “abolsamientos” entre los motivos, “cortes puntuales subsanados con zurcidos, suciedad superficial y restos de cera”. La ornamentación, en un hilo de oro que suma euros al presupuesto final, también se encuentra sucia, con roturas y pérdidas de “cordoncillos, canutillos y lentejuelas”, mientras que el encaje y los flecos están deformados y manchados.

En Sevilla serán unos cuatro meses de intervención a los que se someterá la capa para recibir los tratamientos adecuados y poder lucir la restauración en la próxima Semana Santa. Desmontaje de encajes y flecos para su reposición, alineado, humidificación con vapor, aspirado, eliminación de la cera, limpieza a fondo, fijación y reintegración de hilos, consolidación de los tejidos, refuerzos y forrado serán algunas de las tareas que llevará a cabo CYRTA por algo más de 20.000 euros.

“Hace trece años ya se había encargado desde la Cofradía de Dolores un informe sobre el manto a Sucesores de Elena Caro, también de Sevilla, y nos decían que era una pieza excepcional que convendría restaurar”, recuerda el presidente de la hermandad, José Ángel Vázquez, rememorando que fue el fallecido Pascual Zaera, mayordomo de la Virgen, quien se había empeñado en poner la primera piedra de una tarea que los cofrades consideran “importante y necesaria”.

“Es un manto emblemático” para una ciudad donde la devoción a la Dolorosa está “muy arraigada”, añade el responsable. Avanza también que, para conseguir los fondos necesarios, llamarán a las puertas de las instituciones, pero también a empresas e incluso a la gente que quiera colaborar, agradeciendo de antemano el interés que ya está suscitando la recuperación de la que quizás sea la pieza del ajuar más ferrolana de cuantas visten a las imágenes.

Un “crowfunding”

El manto de la Virgen de los Dolores lleva bordado el escudo de Ferrol. Y no solo porque en 1939 la Cámara de Comercio, Industria y Navegación la nombró patrona del comercio local, sino porque cada centímetro de tela e hilo fueron pagados por autoridades, vecinos y vecinas de la ciudad, tal y como lo atestigua la hemeroteca. En El Correo Gallego, el periódico local por aquel entonces, se encuentran reseñas sobre la “colecta” desde el 20 de mayo de 1944 en adelante.

En la primera hablan de “una comisión de señoritas” que recogerá fondos “al objeto de adquirir un manto a la Santísima Virgen de los Dolores de la capilla de Amboage”, añadiendo que “la junta de la Venerable Orden Tercera [de los Servitas] agradecerá que todo el pueblo ferrolano, que siempre demostró ser buen católico, contribuya con lo que sus medios le permitan a dicha adquisición”.

En la segunda, cuatro días después, ya certifican que fue el dictador Francisco Franco el primero en aportar 1.000 pesetas, recogiendo su “ejemplo” el gobernador militar, el comandante jefe de Estado Mayor y empresarios como Antón Martín y Compañía (50 pesetas) o la Fábrica de Lápices Hispania (otras 50). El profesor e historiador Emilio Fernández, en su libro “La Semana Santa de Ferrol en sus Procesiones y sus Ymágenes. Historia procesional de la Venerable, Real y Muy Ilustre Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de los Dolores” (Embora, 2006), enumera también la donación del ministro de Marina, el ferrolano Salvador Moreno, que se “estiró” más y donó 2.000 pesetas, o la del Centro Gallego de Madrid, que contribuyó con 500. El Correo, por su parte, facilitó que se pudiese entregar el dinero en su sede y, tras publicar los nombres, la lista de donantes no dejó de aumentar siendo muy pocos los “devotos” anónimos.

El estreno del 45

Fernández apunta en su texto que la Dolorosa, antes de poseer su icónico manto procesional, “había portado siempre vestimentas en color negro —a la gallega— frente al modo andaluz, mucho más luminoso y brillante”. El investigador cifra, según los libros de actas de la Cofradía, las primeras gestiones para renovar las prendas en 1941, apareciendo el encargo de la pieza que nos ocupa en diciembre de 1944, “con un importe que se eleva a 16.000 pesetas. Tendrá tres metros de largo y será todo bordado con el escudo de la ciudad en su centro”. Finalmente, costaría un total de 35.000 pesetas, según la misma fuente.

Sin embargo, aunque el historiador apunta en su obra que el estreno del manto fue el Viernes Santo de 1946, el 19 de abril, en El Correo Gallego del 31 de marzo de 1945 se puede leer que el coronel de Intendencia de la Armada Pedro Velón Pardo regresaba a Madrid tras haber sido “el portador del magnífico manto de la Virgen de los Dolores que fue adquirido por suscripción popular (...). El manto, que es precioso, fue estrenado por la Dolorosa en la procesión celebrada ayer”.

Detalle del manto de la Virgen de Dolores en una fotografía de 1955 El Correo Gallego

Ese cortejo al que se refiere, y otro más, se atestiguan en la misma página: el Santo Entierro y la que llaman “Procesión de la Dolorosa”. En el primero, que salió a las seis de San Julián según la crónica, abría una “cruz alzada” y participaba “la imagen de San Juan, el Santo Sudario y el Santo Sepulcro que lo portaban marineros, al que daban escolta fuerzas de la Guardia Civil” y, como también sucede hoy en día, contaba con la banda del Tercio Norte.

Entre los representantes de la Junta Parroquial estaba el almirante de la Armada en la reserva Indalecio Núñez Quijano, Gonzalo Meirás y Pedro Castro, seguidos de los maceros municipales y el alcalde, Eduardo Ballester, precediendo a la Virgen, “portada por marineros”. A su trasera, la presidencia militar encabezada por el capitán general, Manuel Moreu Figueroa.

Horas después, “a las diez y media, salió la procesión de la Dolorosa con la imagen de San Juan que figuraba en primer término”, escribía El Correo ese día después de aquel Viernes Santo de estreno para la titular. “Abrían marcha las secciones juveniles de Falange”, especifican, añadiendo que, además del recordatorio del auge del “nacionalcatolicismo” de la época, había “numerosas señoras y señoritas y figuraron fuerzas de la Infantería de Marina”.

En el trayecto de regreso a casa, en la que ahora se llama calle Magdalena y entonces era Canalejas, “frente a la casa de la viuda de Pedro Fernández” —en efecto, la del bonito cartel que todavía sobrevive—, “se instaló un arco luminoso coronado por una cruz”, culminando el “fervor” en Amboage con la “Salve” que Ferrol sigue dedicando a la Virgen décadas después.