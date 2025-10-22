Mi cuenta

Diario de Ferrol

Universidad

El diseño del alumno de la EUDI Xabier Argiz, imagen de la I Feira de Formación e Educación

La obra fue elegida entre un total de 25 candidaturas, todas procedentes de estudiantado de la UDC

Redacción
22/10/2025 09:26
El estudiante presentando su cartel de la Feira de Formación e Educación en el Concello de Ferrol
El estudiante presentando su cartel de la Feira de Formación e Educación en el Concello de Ferrol
Cedida

La primera edición de la Feira de Formación e Educación, que promueve el Concello de Ferrol con la colaboración de la Universidade da Coruña –UDC–, a través del Campus Industrial, convocó un concurso de carteles del que resultó vencedor el alumno de grado de la Escola Universitaria de Deseño Industrial –EUDI– Xabier Argiz González.

El ganador ya recibió su galardón al finalizar la rueda de prensa en la que se presentó el evento, el pasado jueves en la Casa do Concello. Este reconocimiento consistió en un cheque por valor de 250 euros y un diploma acreditativo.

Entre los 25 diseños en total que se presentaron al concurso, todos elaborados por estudiantes de la UDC, se eligió el de Xabier Argiz, que cursa el grado universitario en Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto.

En el acto de entrega del premio a este alumno del Campus Industrial, que se desarrolló de una manera totalmente informal al terminar los discursos, participaron el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela; la vicerrectora del Campus e Responsabilidade Social, Ana Ares; el teniente alcalde y concejal de Promoción Económica e Emprego, Javier Díaz, y la concejala de Educación, Universidade e Política Lingüística, Patricia Cons.

