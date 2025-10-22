Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El comité de empresa del SAF de Ortigueira acusa al Concello de no proponer soluciones

El alcalde, Valentín Calvín, emplazó al colectivo a una reunión la próxima semana para abordar su situación

Redacción
22/10/2025 22:30
Comité de empresa del SAF durante la sesión plenaria
Comité de empresa del SAF durante la sesión plenaria
Cedida

La Casa Consistorial de Ortigueira acogió esta mañana un pleno extraordinario monográfico para abordar la situación de la plantilla del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). La sesión, convocada por los grupos de la oposición, contó con la presencia de una parte de la plantilla de esta prestación, así como de sus representantes sindicales.

Así, la parte social denunció “os incumprimentos do Concello en materia de organización, horarios e tarefas”, reclamando tanto “unhas condicións laborais dignas” como su reconocimiento como personal del Consistorio. En este sentido, el comité de empresa lamentó que el ejecutivo “desaproveitase” la oportunidad de plantear soluciones “reais” y que se escude en informes de ejercicios anteriores.

Por su parte, el alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín, emplazó a las trabajadoras y trabajadores a un encuentro la próxima semana “para escuchar sus demandas y sugerencias” de cara a “estudiar el paradigma y modelo al que queremos ir”. A este respecto, el regidor apuntó que, si bien es cierto que “todo se puede mejorar”, desde que su equipo accedió al gobierno se han dado importantes pasos en esta dirección, como la ampliación de plantilla, la compra de material, además de otras iniciativas “complementarias”.

Te puede interesar

La normativa incluye excepciones para épocas señaladas

Publicada en el BOP la nueva ordenanza de contaminación acústica de Ferrol
J Guzmán
Momento del encuentro celebrado en la sede de la Autoridad Portuaria

Julio Abalde aborda con la Autoridad Portuaria la conexión ferroviaria con el puerto exterior
Redacción
La Xunta suspendió todas las actividades deportivas marítimas federadas a partir de las tres de la tarde

Rachas de 132 kilómetros por hora en el primer temporal costero de octubre
J Guzmán
Instalaciones del organismo empresarial en la calle María

La sede local de la Cámara de Comercio retoma su actividad tras una década “de ausencia”
Redacción