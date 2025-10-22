El comité de empresa del SAF de Ortigueira acusa al Concello de no proponer soluciones

Comité de empresa del SAF durante la sesión plenaria Cedida

La Casa Consistorial de Ortigueira acogió esta mañana un pleno extraordinario monográfico para abordar la situación de la plantilla del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). La sesión, convocada por los grupos de la oposición, contó con la presencia de una parte de la plantilla de esta prestación, así como de sus representantes sindicales.

Así, la parte social denunció “os incumprimentos do Concello en materia de organización, horarios e tarefas”, reclamando tanto “unhas condicións laborais dignas” como su reconocimiento como personal del Consistorio. En este sentido, el comité de empresa lamentó que el ejecutivo “desaproveitase” la oportunidad de plantear soluciones “reais” y que se escude en informes de ejercicios anteriores.

Por su parte, el alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín, emplazó a las trabajadoras y trabajadores a un encuentro la próxima semana “para escuchar sus demandas y sugerencias” de cara a “estudiar el paradigma y modelo al que queremos ir”. A este respecto, el regidor apuntó que, si bien es cierto que “todo se puede mejorar”, desde que su equipo accedió al gobierno se han dado importantes pasos en esta dirección, como la ampliación de plantilla, la compra de material, además de otras iniciativas “complementarias”.