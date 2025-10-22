El cómico Ángel Martín "demuestra" la deficiencia humana en el Auditorio de Ferrol

El protagonista del monólogo "Somos monos", Ángel Martín Cedida

El humorista, guionista, presentador y también músico Ángel Martín, popular a raíz de su participación en el programa televisivo “Sé lo que hicisteis” de LaSexta o en “Central de Cómicos” de Paramount Comedy, entre otros, será el protagonista de este viernes 24, a las 20.30, en el Auditorio de Ferrol.

“Somos monos” es el espectáculo que exhibirá, una propuesta que trata de demostrar que, de la misma manera que se han creado cervezas “0,0”, también existen cerebros que pueden ser denominados igual. Así, el monologuista demostrará el hecho de que el ser humano solo usa un 10% de este órgano superior, a pesar de que se haya intentado desmentir.

Martín achaca este hecho en el texto a la irrupción social que supuso Internet, una tecnología que, desde que está entre nosotros, los seres humanos la necesitamos desde para guiarnos en la receta más sencilla y hasta nos influye a la hora de expresar opiniones.

Esta propuesta, que se dirige a espectadores de más de 16 años, está gozando de un enorme éxito en la gira a nivel estatal y la venta de entradas en Ferrol no romperá la tendencia. Todavía queda un reducido número de entradas a la venta en la taquilla del Jofre o en la web de Ataquilla.